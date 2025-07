Can Yaman sposerà Sara Bluma: “Le chiederò la mano ufficialmente in questi giorni”

Can Yaman è innamorato di Sara Bluma e vuole sposarla. A rivelarlo è il settimanale Oggi, in cui si sottolinea quanto sia importante per l'attore la storia con la deejay e ribadendo la sua intenzione di voler arginare a tutti i costi "le cattiverie e le violenze nei confronti di una donna". Al momento i due sono partiti in vacanza in Turchia, dove abita la famiglia di lui.

Can Yaman: "Sono innamorato di Sara Bluma e le chiederò di sposarmi"

Can Yaman ha intenzione di sposare Sara Bluma, deejay 31enne con cui è uscito allo scoperto poco tempo fa: "Le chiederò la mano anche ufficialmente questi giorni". L'attore turco ha annunciato di voler convolare a nozze per suggellare una "storia d'amore importante". "Visto che arrivano degli insulti pesanti, volevo chiarire – ha spiega al settimanale – Così non si alimentano ancora di più delle cattiverie e delle violenze nei confronti di una donna". I due al momento sono in vacanza in Turchia, a Bodrum e Istanbul, dove abita la famiglia dell'attore e c'è chi ipotizza che il viaggio abbia come scopo anche le presentazione ufficiali della compagna ai suoi parenti.

Sara Bluma racconta le violenze ricevute e Can Yaman la difende

Poco tempo fa Sara Bluma aveva condiviso su Instagram un messaggio in cui raccontava di essere stata vittima di abusi fisici e psicologici in una relazione passata. Aveva ha chiarito di non essere mai stata sposata e che la storia con l'0attore turco è iniziata solo dopo la fine del legame con il padre di suo figlio. Bluma denunciava anche le difficoltà attuali nell'incontrare il bambino: "Il mio ex ostacola i tentativi di vedere nostro figlio". Can Yaman aveva preso posizione pubblicamente: "Ti amo, ti sosterrò sempre", scriveva. Anche lui aveva smentito duramente le accuse di tradimento: "Ho conosciuto Sara in un concerto due mesi fa, non un anno fa. L'ex compagno non è mai stato amico mio".