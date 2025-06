video suggerito

Billie Eilish in atteggiamenti intimi con Nat Wolff: la foto del bacio su un balcone a Venezia Billie Eilish sarebbe coinvolta in una storia d’amore con Nat Wolff, attore e cantante. I due sono stati fotografati insieme, in atteggiamenti intimi, su un balcone a Venezia. La foto del bacio mentre sorseggiano vino. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Billie Eilish è stata paparazzata in compagnia di Nat Wolff, a Venezia. Circolano su X le foto della celebre cantautrice statunitense, ieri sera protagonista di un concerto all'UnipolArena di Bologna, mentre si rilassa con l'attore e cantante sorseggiando calici di vino. I paparazzi li hanno immortalati mentre si scambiano un bacio sulle labbra: la foto confermerebbe le voci di una relazione tra loro iniziate a circolare lo scorso marzo.

La foto di Billie Eilish mentre bacia Nat Wolff

Billie Eilish è stata paparazzata su un balcone di Venezia mentre sorseggia vino e bacia Nat Wolff. La foto che circola su X confermerebbe le voci di una relazione tra i due. Lo scorso marzo furono visti insieme agli iHeart Music Video Awards, poi a New York, durante una serata di svago.

Nat Wolff, che ha recitato nel video musicale di Chihiro diretto da Billie Eilish, nel 2024 parlò del loro rapporto specificando che ad unirli solo un rapporto di amicizia. Le cose, visti i baci in pubblico, potrebbero essere cambiate. People.com racconta che, come la cantante, anche Nat Wolff è affetto dalla Sindrome di Tourette. A Variety lo scorso ottobre l'attore commentò: "Quando vidi Billie durante le interviste pensai "Oh, è una di noi". Conosco i modi per rilassarmi o ammorbidirmi con gli altri, quanto è bello non doverlo fare con certe persone".

Cosa disse Billie Eilish sulla sua vita privata

People.com racconta che lo scorso anno la cantautrice statunitense spiegò che avrebbe desiderato mantenere privata la sua vita sentimentale. Dopo il commento sul suo orientamento sessuale nel 2023 – "Mi piacciono sia i ragazzi che le ragazze. Lasciatemi in pace, per favore" – spiegò: "Vorrei che nessuno sapesse nulla della mia sessualità o della mia vita sentimentale. Mai, mai, mai. E spero che non lo sappiano mai più. Non parlerò mai più della mia sessualità, non parlerò mai più delle persone con cui sto uscendo".