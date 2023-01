Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo Natale a Napoli fuga in montagna con Santiago e Luna Marì La coppia per inizio anno si è rifugiata in montagna, in Val Brembana, per alcuni giorni di relax familiare prima del ritorno al lavoro.

A cura di Andrea Parrella

Foto del settimanale Chi

L'anno di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è iniziato così come era finito, cioè in famiglia. La coppia, che ha trascorso buona parte delle festività natalizie nella villa a Napoli, ha deciso di trascorrere i primi giorni dell'anno in relax, rifugiandosi in Val Brembana. Non da soli, ma naturalmente in compagnia del figlio Santiago, 9 anni, e della piccola Luna Marì, la bambina nata nel 2021 dalla relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spadaccino, che da tre mesi circa è impegnato al Grande Fratello Vip. Un clima familiare, quello che si respira guardando le foto, con De Martino che parlando della bambina che la moglie ha avuto con un'altra persona ha detto, in passato, di sentirsi come uno zio per Luna Marì.

Vacanze di inizio anno per la coppia

La coppia è stata fotografata da Chi a passeggio nel verde nei pressi dell'agriturismo dove hanno deciso di alloggiare per questo breve soggiorno. Una pausa rigenerante per i due, impegnati lavorativi su due fronti televisivi differenti. Se De Martino è infatti reduce dall'esperienza di successo di Bar Stella e si prepara all'inizio delle registrazioni della nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile, che tornerà dopo il successo autunnale, Belen Rodriguez si ricaricava prima del ritorno in onda a Le Iene, che conduce per il secondo anno consecutivo al fianco di Teo Mammucari. Fronti di lavoro differenti, due percorsi che si sono ormai resi autonomi e indipendenti.

Il ritorno di fiamma nel 2022

La coppia, ormai, sembra definitivamente rinsaldata. Dopo il riavvicinamento della scorsa estate, Rodriguez e De Martino non si sono più nascosti, mostrandosi in tutta la serenità familiare possibile, apparentemente risolti dai problemi che li avevano condizionati in passato. Poche dichiarazioni, parsimoniosi nelle uscite pubbliche, Rodriguez e De Martino seguono ormai un basso profilo per parlare pubblicamente della loro relazione.