Aurora Ramazzotti furiosa difende Paola Di Benedetto dalle critiche per l’acne Aurora Ramazzotti si è scagliata contro gli hater di Paola Di Benedetto che l’hanno criticata in seguito la pubblicazione dello scatto al naturale con l’acne in bella vista.

A cura di Gaia Martino

Paola Di Benedetto tre giorni fa ha pubblicato uno scatto che ha fatto chiacchierare sui social. Con un post su Instagram ha mostrato il suo volto al naturale con acne in bella vista. Il messaggio che ha diffuso ha il fine di dimostrare che la perfezione non esiste, che bisogna liberarsi dagli stereotipi e da canoni di bellezza che in alcuni casi diventano ossessione. "Ho imparato a conoscermi e ad accettare il fatto che essere Umani implica anche accettare di essere imperfetti, vulnerabili e in costante cambiamento" ha scritto nella sua lunga didascalia. La vincitrice del GF Vip nel 2020 ha ricevuto molte critiche da hater che hanno avuto da ridire sulla scelta di affrontare il tema, parole che hanno fatto scoppiare l'ira di Aurora Ramazzotti.

Le accuse a Paola di Benedetto

Il post pubblicato da Paola Di Benedetto ha fatto chiacchierare molto e tra i commenti di un repost della pagina Instagram de Il Corriere sono spuntati fuori molti hater. "Che incoerente", "Ma che esempi sono che Paola ha ricorso alla chirurgia estetica a ben 18 anni.. e allora adesso per qualche brufolo diventa paladina di body empowerment? Scegliete esempi più reali per favore e cominciamo davvero a dare senso al natural body" sono solo due dei commenti negativi.

Dopo aver letto quanto accaduto, la figlia di Michelle Hunziker ha fatto un lungo sfogo nelle sue IG story.

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti nelle ultime ore ha registrato alcune Instagram story in cui sbotta contro gli hater di Paola Di Benedetto che hanno criticato la sua scelta di mostrarsi al naturale. Sottolinea che la drammaticità della vicenda è proprio nelle persone che insultano l'ex gieffina, senza contestualizzare: "Ma come può una cosa bella come quella detta da Paola susciti così tanta cattiveria? Come si fa a non vedere il bello?". Poi, alzando i toni, ha aggiunto: