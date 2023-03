Aurora Colombo sulle nozze tra Sonny e Sara: “Imbarazzante, ridicolo. Per questo noi abbiamo rotto” “Mi faccio due risate, è sinceramente tutto imbarazzante e ridicolo”, così Aurora Colbomo ha commentato la notizia delle imminenti nozze tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo. La ragazza ha avuto una storia con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e questa era stata la causa della àrottura con la futura sposa.

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Colombo ha commentato la notizia delle nozze tra Sonny Di Meo e Sara Shaimi, che si celebreranno il prossimo 5 marzo. "Mi faccio due risate, è sinceramente tutto imbarazzante e ridicolo", ha detto la ragazza, ex corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne e uno dei motivi per cui la coppia, che prestò convolerà a nozze, si era lasciata. Aurora infatti ha avuto una storia con Sonny, resa ufficiale da alcune foto sui social.

Le parole di Aurora Colombo sul matrimonio tra Sonny e Sara

Con alcune storie Instagram, Aurora Colombo ha raccontato cosa pensa del matrimonio tra Sonny e Sara, spiegando che in realtà ne era già a conoscenza. Anzi, le loro nozze sono stata la causa per cui la sua storia con Sonny è arrivata al capolinea. "Io sinceramente mi faccio due risate, nel senso che è davvero tutto imbarazzante e ridicolo"– ha detto l'ex corteggiatrice- "E poi questa dolce notizia io la so da tempo perché è stata la causa di rottura fra me e lui. Bisogna imparare a raccontare le cose per come stanno, la verità per quella che è. Fa talmente ridere questa situazione, abbiamo toccato livelli magici.".

Cosa è successo tra Aurora Colombo, Sonny Di Meo e Sara Shaimi

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono conosciuti a Uomini e Donne e, nel giugno del 2020, hanno deciso di lasciare il programma insieme e vivere la loro storia lontano dai riflettori. Dopo due anni l'amore è arrivato al capolinea: la ragazza ed ex tronista ha annunciato la rottura parlando di un tradimento da parte del fidanzato. Poi sui social sono comparse le foto ufficiali di Sonny insieme ad Aurora Colombo, ex corteggiatrice di Luca Salatino. Non è chiaro di preciso cosa sia successo, ma dopo non molto tempo Sara Shaimi ha annunciato di aver perdonato l'ex fidanzato, spiegando di aver ottenuto tutte le rassicurazioni di cui aveva bisogno. Tra qualche giorno convoleranno a nozze.