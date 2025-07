Astronomer sceglie Gwyneth Paltrow come portavoce dopo il caso Coldplay, così l’azienda punta sull’ex di Chris Martin

In un video ironico postato sui canali social ufficiali di Astronomer, Gwyneth Paltrow annuncia di essere diventata portavoce temporanea dell’azienda dopo la kiss-cam di Andy Byron e Kristin Cabot al concerto dei Coldplay. La scelta non sembra casuale, visto che l’attrice è l’ex moglie del front-man della band, Chris Martin.

Gwyneth Paltrow nuovo volto di Astronomer

"Astronomer ha ricevuto molte domande negli ultimi giorni e volevano che rispondessi alle più frequenti", esordisce Paltrow nel video parodia pubblicato sul profilo X di Astronomer dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ex Ceo e l'ex responsabile del persona dell'azienda. "Sì, Astronomer è il posto migliore per gestire Apace Airflow", prosegue l'attrice. E ancora: "Siamo entusiasti che così tante persone abbiano scoperto un nuovo interesse per l'automazione dei dati".

L'interesse per Astronomer è aumentato vertiginosamente la scorsa settimana dopo che l'amministratore delegato dell'azienda, Andy Byron e Kristin Cabot sono apparsi sul grande schermo durante la tappa del concerto dei Coldplay a Boston del 16 luglio. Quando si sono resi conto di essere inquadrati per il segmento kiss-cam sono entrambi usciti dall'inquadratura, lasciando intendere che tra loro potesse esserci una relazione non ufficiale.

La scelta dell'ex moglie di Chris Martin non sembra casuale

Non è un caso che Paltrow sia stata scelta come "portavoce temporanea" per Astronomer, visto che Chris Martin, frontman della band, è il suo ex marito. Oltre a catalizzare l'attenzione su Astronomer, la controversia ha portato anche a un'impennata negli streaming dei Coldplay. Secondo i dati di Luminate forniti da Billboard, infatti, gli streaming audio on-demand del gruppo sette volte vincitore di Grammy sono aumentati del 25% dallo scorso giovedì.