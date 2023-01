Antonella Clerici: “Alfonso Signorini mi chiamò per dirmi che Eddy Martens mi tradiva” Antonella Clerici ricorda sul settimanale Chi il doloroso tradimento dell’ex marito Eddy Martens, fotografato in teneri atteggiamenti con un’altra donna. Quegli scatti finirono sul settimanale Chi. “Ma Signorini mi avvisò prima che mi venisse un colpo”, ricorda lei.

A cura di Stefania Rocco

Era il 2011 quando il settimanale Chi pubblicò le foto di Eddy Martens, all’epoca marito di Antonella Clerici, sorpreso insieme a un’altra donna. Ne seguì uno scandalo che spinse la conduttrice a lasciare il marito. Quella crisi, nonostante diversi tentativi di rappacificazione successivi, determinò la fine del matrimonio. Ne parla, a distanza di anni da quel momento, la celebre presentatrice Rai in un’intervista rilasciata proprio a Chi, il settimanale che per primo documentò quel tradimento.

Antonella Clerici ricorda il tradimento di Eddy Martens

Antonella svela che fu Alfonso Signorini in persona, direttore del giornale, a chiamarla prima che le foto uscissero in edicola. Una carineria nei confronti della collega, pensata per evitare che Clerici scoprisce tutto nel peggiore dei modi. “Se mi sono sposata in segreto con Vittorio? Con la mia sincerità non potrei nascondervelo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”, ha dichiarato Antonella in una recente intervista a Chi, “Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.

La versione di Eddy Martens: “Sono stato incastrato”

Eddy non ha mai confermato pubblicamente quel tradimento. Poco dopo l’uscita di quelle foto incriminanti, confidò al settimanale Vero di essere stato incastrato dalla donna insieme alla quale fu fotografato: “Mi sembra chiaro che quella ragazza ha organizzato tutto e mi ha incastrato chiamando i paparazzi. L'avevo conosciuta due ore prima. È davvero triste che la gente voglia approfittare di chi ha più popolarità per finire sui giornali. A me queste cose non interessano, io ho la testa su qualcos'altro”. Parole che trasudavano una sicurezza estrema ma che non sono servite a convincere la ex moglie secondo la quale, e ancora oggi lo conferma, il tradimento ci sarebbe stato.