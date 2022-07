Angela Caloisi e Paolo Crivellin di Uomini e Donne acquistano casa: “Pronti per nuove emozioni” La coppia nata a Uomini e Donne nel 2018 annuncia di aver acquistato casa insieme: Angela Caloisi e Paolo Crivellin “pronti per vivere nuove emozioni”, si baciano con le nuove chiavi tra le mani.

A cura di Gaia Martino

La storia d'amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin prosegue a gonfie vele. Si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne quando lui era seduto sulla famosa sedia rossa: la scelta, nel 2018, fece commuovere il pubblico del dating show che ancora oggi li segue con affetto. In tutti questi anni hanno raccontato del loro amore attraverso i profili social, oggi l'annuncio: "Abbiamo comprato casa insieme".

Angela Caloisi e Paolo Crivellin pronti per un futuro insieme

Una delle coppie più amate di Uomini e Donne ha annunciato di aver acquistato casa, insieme. Con una romantica foto mentre si baciano con le chiavi dell'appartamento in primo piano hanno condiviso la notizia con i fan: "Ne abbiamo viste tante ed era sempre tempo perso.

Tutti ci dicevano “quando sarà quella giusta, lo sentirete”, È stato così" – hanno scritto su Instagram – "Quando siamo entrati, ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Finalmente andava bene per noi! Non so cosa ci riserverà il futuro, non sappiamo se questa sarà la casa dove saremo per sempre ma non vediamo l’ora di vivere emozioni e condividerle con queste nuove mura". Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono uniti da un forte legame e stanno costruendo il loro futuro insieme. "Sono fiera di noi, da soli, insieme" ha scritto l'ex corteggiatrice felice di iniziare un nuovo capitolo della sua vita con il fidanzato nella nuova casa acquistata.

La storia d'amore nata 4 anni fa

Dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi, Paolo Crivellin decise di lasciare Uomini e Donne con Angela Caloisi. Nel 2018 la loro scelta fece commuovere il pubblico: attraverso un video in un giardino il tronista comunicò alla sua corteggiatrice la decisione finale. "Non si possono fare né programmi né promesse, certe cose come mi hai insegnato sono più facili da vivere che da spiegare. Io voglio provarci e lo voglio fare con te". Dopo il sì tra le lacrime, la coppia non si è mai separata, nonostante vivessero in due città diverse essendo lei napoletana lui torinese. Da alcuni anni convivono a Torino in una casa che ora hanno scelto di lasciare per entrare nella nuova, appena acquistata.