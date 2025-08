Amedeo Grieco ritrova l’amore con Vanessa Calderisi, il nuovo inizio dopo la separazione dall’ex moglie Maria Finizio

Amedeo Grieco del duo Pio e Amedeo ha voltato pagina sul piano sentimentale: dopo la fine del matrimonio con l'ormai ex moglie Maria Finizio, madre dei suoi due figli Federico e Alice, il comico ha ritrovato l'amore con la musicista Vanessa Calderisi. I due erano stati avvistati di recente insieme a un concerto, ma l'identità della sua nuova fidanzata, fino a questo momento, era ancora sconosciuta.

Amedeo Grieco e la storia con Vanessa Calderisi

A riportare la notizia è il giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, che ha rivelato l’identità della donna misteriosa con cui era stato avvistato di recente a un concerto. Si tratta della sassofonista Vanessa Calderisi. Trentaquattro anni, originaria della Puglia, Calderisi è un volto noto nel panorama musicale italiano. Ha collaborato in passato con Checco Zalone e ha fatto parte del cast musicale del programma Felicissima Sera, dove sembra sia scoccata la scintilla con Grieco.

Nonostante abbia abituato gli spettatori a vederlo sempre estroverso ed espansivo, sulla sua vita privata, Grieco ha sempre voluto mantenere un certo riserbo. Motivo per cui si sa poco anche dei motivi della rottura dalla sua ex moglie Maria Finizio. La separazione, ad ogni modo, sembra essere avvenuta diverso tempo fa.

I due si sono conosciuti nel 2021, quando lei suonava a "Felicissima sera"

Vanessa Calderisi non è un volto estraneo al mondo dello spettacolo. Per lei, la visibilità è arrivata nel 2021, quando a "Felicissima sera" su Canale 5 ha accompagnato con il suo sax le esibizioni di Achille Lauro, Eros Ramazzotti e Claudio Baglioni. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera in quel periodo, la musicista definì quella partecipazione come "un’esperienza bellissima", ringraziando esplicitamente quelli che definì i suoi "amici, gli attori comici Pio e Amedeo che mi hanno offerto questa occasione".