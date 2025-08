Chi è Vanessa Calderisi, la nuova fidanzata di Amedeo Grieco dopo l’ex moglie Maria Finizio

Vanessa Calderisi è la nuova fidanzata di Amedeo Grieco del duo Pio e Amedeo. Ha 34 anni, fa la sassofonista e i due si sono conosciuti nel 2021, quando lei suonava a "Felicissima sera". Per Grieco, questa nuova avventura sentimentale rappresenta un nuovo inizio dopo la separazione dall'ex moglie Maria Finizio, madre dei suoi due figli Federico e Alice, che è avvenuta mesi fa.

Chi è Vanessa Calderisi, sassofonista e laureata in ingegneria civile

Nata il 24 maggio 1991 a Vieste, nel cuore del Gargano, Vanessa è oggi una delle poche sassofoniste italiane a essersi imposta sulla scena nazionale.Fin da bambina si avvicina alla musica affascinata da Lisa Simpson, simbolo di indipendenza e talento. Da quel momento, il sassofono diventa per lei una scelta di vita. Dopo gli studi al Conservatorio di Foggia e la laurea in Ingegneria al Politecnico di Bari, Vanessa inizia a lavorare in uno studio tecnico, ma il richiamo della musica è troppo forte. Decide così di lasciare la professione per dedicarsi completamente alla sua vera passione.

La musicista Vanessa Calderisi, nuova fidanzata di Amedeo Grieco

Oggi è docente al liceo musicale di Foggia, ma è anche una presenza sempre più frequente nei grandi eventi televisivi. Ha suonato a “Felicissima sera” su Canale 5 accanto a star come Achille Lauro, Claudio Baglioni ed Eros Ramazzotti, voluta dal duo comico Pio e Amedeo. Ha condiviso il palco anche con Checco Zalone, collaborando in tour e in eventi di rilievo.

La storia d’amore con Amedeo Grieco: come si sono conosciuti

Vanessa Calderisi e Amedeo Grieco si sono conosciuti nel 2021, quando lei lavorava nel cast musicale del programma Felicissima Sera su Canale 5, accanto al duo comico Pio e Amedeo. È proprio durante questa esperienza televisiva che tra risate, musica e complicità, sarebbe scattata la scintilla con Amedeo. Dopo la separazione – mai confermata ufficialmente – da Maria Finizio, madre dei suoi due figli, Federico e Alice, Amedeo avrebbe voltato pagina sentimentalmente. La nuova relazione è emersa pochi giorni fa, scoperta grazie a uno scoop su Chi curato da Giuseppe Candela.