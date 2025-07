Amedeo Andreozzi si è sposato, al suo matrimonio la reunion con gli ex di Temptation Island: “10 anni dopo”

L'ex di Temptation Island e Uomini e Donne, Amedeo Andreozzi, si è sposato. Oggi celebra il matrimonio con la compagna Giulia Todaro con la quale è fidanzato dal 2017. Archiviata la passata relazione nata in tv con Alessia Messina, l'ex tronista ha giurato amore eterno alla compagna dopo la proposta di matrimonio fatta un anno fa, a New York. Presenti alle nozze anche i suoi ex compagni di avventura a Temptation Island, Gianmarco Valenza e la coppia formata da Alessandra De Angelis e Emanuele D'avanzo.

Il matrimonio di Amedeo Andreozzi e Giulia Todaro

Amedeo Andreozzi ha sposato oggi Giulia Todaro, attrice con la quale fa coppia dal 2017. Dopo la proposta nel maggio 2024, fatta a New York, i due si sono giurati amore eterno a Gragnano, in Campania.

Amedeo Andreozzi partecipò a Uomini e Donne e lì conobbe Alessia Messina: con lei partecipò anche a Temptation Island. Poco dopo la rottura dalla sua ex corteggiatrice, conobbe Giulia Todaro: era il 2017 e da allora la coppia non si sarebbe più separata. A maggio 2024 l'ex tronista ha pubblicato il video su Instagram del viaggio a New York fatto con l'attrice, durante il quale ha deciso di inginocchiarsi per chiederle la mano. "She said yes", la didascalia del post.

Tra gli invitati gli ex compagni di viaggio di Amedeo Andreozzi a Temptation Island

Tra gli invitati alle nozze gli ex di Temptation Island che hanno condiviso con lo sposo di oggi l'edizione del 2015. Gianmarco Valenza, Alessandra De Angelis e Emanuele D'avanzo si sono scattati un selfie durante l'attesa degli sposi in chiesa. Poi l'ex di Aurora Betti ha scritto, facendo riferimento all'avventura nel reality dei sentimenti: "Ci eravamo ripromessi una reunion 10 anni dopo. E come al solito hai voluto esagerare con la festa". Poi, in un post, ha pubblicato le due foto di ieri e oggi: "L'avresti detto mai?".