Ambra Angiolini: "Non ho mai litigato con un'amica per un uomo, i miei ex tutti casi umani tranne uno" Angiolini torna in tv con Anna Ferzetti nel film BFF, Best Friends Forever. L'attrice ha spiegato che nella vita non le è mai capitato di doversi contendere un uomo con un'amica: "Non ho mai avuto un'amica rivale. Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano dei casi umani, non interessavano".

A cura di Elisabetta Murina

Ambra Angiolini e Anna Ferzetti sono le protagoniste di BFF, Best Friends Forever. Si tratta di una commedia diretta da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli, su Paramount+ dal 14 marzo, che racconta la storia di due migliori amiche fin dall'infanzia e rivali in amore in età adulta. L'arrivo di Diego (Massimo Poggio) le porta a mettersi una contro l'altra, tanto da essere disposte a tutto per conquistarlo. In occasione della presentazione del film, come riporta il Corriere della Sera, le due attrici si sono raccontate parlando anche del loro passato in amore.

Ambra Angiolini in BFF con Anna Ferzetti: "Due donne stron*e"

Angiolini ha spiegato che il film ha un obbiettivo preciso: "Solo divertire ed esplorare il lato più goliardico e meschino di alcuni comportamenti tra donne". Si tratta di una commedia che vuole mettere in scena "due donne stro**e, al pari di tanti personaggi maschili". L'attrice ha precisato che si tratta comunque di un'occasione per "prenderci il gusto di mostrare il lato cinico, non solo quello emotivo. Parlare di quel vizietto di competizione da cui in questi anni abbiamo fatto marcia indietro in una società sempre troppo maschilista". Anche perché spesso "non è neanche il caso di gareggiare, se il premio è quello".

Ambra Angiolini e l'amore: "I miei uomini erano dei casi umani"

Angiolini ha spiegato che nella vita non le è mai capitato di doversi contendere un uomo con un'amica o un'altra donna. A tal proposito ha scherzato: "Non ho mai avuto un'amica rivale. Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano dei casi umani, non interessavano". Per oltre 10 anni, dal 2003 al 2015, l'attrice è stata fidanzata con Francesco Renga, dal quale ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Oggi hanno rispettivamente 20 e 18 anni. Dopo la fine dell'amore con il padre dei suoi figli, Angiolini è stata legata all'allenatore Massimiliano Allegri, dal 2017 al 2021.