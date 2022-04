Alex Belli sulla rottura tra Manuel e Lulù: “Mentre discutevano lei era con me” Belli racconta a Barbara d’Urso la sua interpretazione di come siano andate le cose tra i due: “La prova del nove è fuori dalla casa, se funziona bene, altrimenti nulla”. Poi scagiona Franco Bortuzzo.

A cura di Andrea Parrella

La notizia della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié continua a far discutere in televisione, come è successo negli studi di Pomeriggio 5, dove Barbara d'Urso ha avuto tra gli ospiti Alex Belli. Protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e molto legato a Manuel Bortuzzo, Belli dice la sua sulla fine della storia tra i due, arrivata all'improvviso pochi giorni fa attraverso un comunicato stampa. Rivela in primis che, al momento dell’uscita della notizia della rottura, Lulù e le sue sorelle erano proprio da lui per uno shooting fotografico, raccontando che: “Stavano discutendo”.

"La prova del nove era la vita fuori dal GF Vip"

L’attore quindi ha detto la sua sulla rottura, offrendo una chiave di lettura alternativa rispetto a quella della responsabilità di una terza persona, ha a che fare con il contesto che si sviluppa nella casa, rapportato poi al confronto con la realtà, una volta usciti: “Il problema è una sola cosa: il Grande Fratello è bello perché è una bolla, una realtà parallela, ma la prova del nove è proprio questa, vivere fuori. Tu porti la tua storia: se funziona bene, altrimenti nulla.”

Alex Belli difende Franco Bortuzzo

Alex Belli, quindi, difende Franco Bortuzzo, escludendo che abbia potuto influire nella rottura tra Lulù e Manuel: “Lui li ha lasciati vivere, il problema è che quando si sono trovati fuori hanno ritrovato delle incongruenze di vita”. A dargli ragione è stata la stessa Barbara D’Urso, che si è schierata dalla parte di Franco Bortuzzo, dicendosi scettica anche sull'aspetto relativo al like del padre di Manuel al post social contro la Selassiè: “Io non lo immagino neanche un papà, con una storia alle spalle come quella del figlio di Manuel, si mette sui social a lasciare like ai post in questo modo. Sarà stata una svista o magare un fake, che può capitare.”