video suggerito

Alessia di Amici vittima di bullismo, ma una ex compagna la sbugiarda: “Nessuno è andato via dal tuo compleanno” Ospite di Verissimo, Alessia Pecchia aveva raccontato di essere stata vittima di bullismo e ricordato il suo 18esimo compleanno, in cui le invitate si erano messe d’accordo per andare via. Su Instagram però una ex compagna di classe l’ha sbugiardata: “C’ero ed eravamo lì. Ti sei lamentata di non aver ricevuto una quota dei soldi”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Elisabetta Murina

328 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessia Pecchia non avrebbe detto la verità. Secondo una ex compagna di classe, non corrisponderebbe ai fatti quanto raccontato dalla ballerina di Amici 24 a Verissimo, nella puntata in onda domenica 25 maggio. Nello studio di Silvia Toffanin, la 23enne aveva rivelato di essere stata vittima di bullismo e ricordato il suo 18esimo compleanno, in cui le invitate si erano messe d'accordo per andare via. "Io presente ai tuoi 18 anni (oltretutto in cui ti sei lamentata di non aver ricevuto una quota dei soldi del regalo nella busta…) posso assicurare che eravamo lì", ha scritto la ragazza.

Cosa ha raccontato Alessia Pecchia sul bullismo e sui suoi 18 anni

Nello studio di Silvia Toffanin, oltre ad aver parlato del suo percorso ad Amici, Alessia Pecchia ha svelato di essere stata vittima di bullismo e di non essere mai riuscita a capirne il motivo: "Ero al centro della mia classe, tutte le compagne mi insultavano e sminuivano". L'episodio più grave in occasione del suo 18esimo compleanno, quando gli invitati l'hanno lasciata sola di proposito: "A mezzanotte non c'era più nessuno, si sono messe d'accordo e sono andate via. Per me quello fu un anno abbastanza turbolento, poi venne il covid e la maturità da sola. Forse è stata fortuna, mi ha tolto da loro". "Che salutiamo", ha aggiunto Toffanin,

La testimonianza di una ex compagna di classe: "C'ero ai tuoi 18 anni, nessuno è corso via"

Le dichiarazioni di Alessia a Verissimo non sono passate inosservate sui social, dove una ex compagna di classe è intervenuta per fare chiarezza. La ragazza in questione si chiama Angela e, come si legge su Instagram, ha 23 anni e vive a Fondi, proprio come la ballerina. Stando alle sue parole, la situazione sarebbe andata in modo ben diverso da quanto raccontato dalla ex allieva:

Io presente ai tuoi 18 anni (oltretutto in cui ti sei lamentata di non aver ricevuto una quota dei soldi del regalo nella busta…) posso assicurare (con tanto di foto/video con annessi orari) che eravamo lì e nessuno è corso per andarsene a mezzanotte, come posso assicurare anche del rapporto, del supporto che hai avuto dalle persone con cui eri legata (con cui addirittura ti sentisti prima di entrare ad Amici) e che oggi accusi di averti bullizzata.

La ragazza ha spiegato di parlare "a nome dell'intera classe" di cui Alessia ha fatto parte e che nonostante tra loro non ci sia mai stato un "rapporto di amicizia vero" e non siano mancate discussioni, il rispetto non è mai venuto meno:

Ho ammirato tanto il tuo percorso in casetta e sempre preso le tue difese quando venivi accusata di far vittimismo per ottenere consensi. Ma ad oggi mi sento di dover dire che mi sono sbagliata. Sei brava, talentuosa, intelligente non hai bisogno di utilizzare parole pesati come il venir bullizzata per metterti in luce. Dopo aver visto l’intervista, delle persone ti hanno scritto chiedendo spiegazioni ma senza ricevere risposta”. C’è mai stato un bullo che si è scusato sinceramente di esserlo stato? La risposta è semplice: no.