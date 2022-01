Alda D’Eusanio fa causa a Mediaset: “Col GfVip mi hanno distrutto la carriera” In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Alda D’Eusanio ha confermato la volontà di procedere alle vie legali dopo il danno d’immagine per la cacciata dal GfVip.

Alda D'Eusanio è sparita progressivamente dai radar. La sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata la fine della sua vita pubblica. La conduttrice, oggi 71 anni, è stata "cacciata" dalla dirigenza Mediaset, come ha più volte dichiarato. In una intervista inedita a "Nuovo" rincara la dose, dicendosi sconvolta per l'atteggiamento del Biscione. Ci sono stati atteggiamenti e frasi che sono costate care: come quelle su Laura Pausini, che le sono valse una denuncia. Anche Adriano Aragozzini, tirato in ballo come quello che ha distrutto la vita e la carriera di Mia Martini, ha chiesto ad Alda D'Eusanio un milione di euro di danni. Sulla vicenda di Aragozzini, la D'Eusanio ha detto: "Ho solo riportato cose che si dicono nel mondo dello spettacolo".

Lo sfogo di Alda D'Eusanio

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Alda D'Eusanio ha confermato la volontà di procedere alle vie legali dopo il danno d'immagine:

Ho fatto causa a Mediaset. Per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse. Ma nessuno mi ha mai più parlato: né Signorini né tantomeno l’editore Pier Silvio Berlusconi, che ha preso la decisione di cacciarmi via con infamia, distruggendo 40 anni di carriera. Oltre che in Mediaset non mi chiamano più in Rai: per quale motivo?

L'attacco a Katia Ricciarelli

Alda D’Eusanio si è scagliata contro Katia Ricciarelli, che è super protetta dagli autori: “Per Katia c’è una rete di protezione al GF Vip. Io invece sono stata cacciata a pedate!". In effetti, Alda D'Eusanio è stata cacciata all'improvviso dagli autori del programma, senza nemmeno darle il consenso di riprendere le sue cose: "Una cancellazione totale, senza precedenti e senza darmi spiegazioni, tanto da costringermi a citarli in giudizio" ha spiegato la conduttrice che continua a essere tenuta lontano dalla tv.