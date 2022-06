Adrian Grenier de Il Diavolo Veste Prada ha sposato Jordan Roemmele, nozze improvvisate in Marocco Adrian Grenier, noto per il ruolo di Nate in Il Diavolo Veste Prada, ha sposato la sua compagna alla quale è legato dal 2017, Jordan Roemmele: le nozze sono state improvvisate mentre erano in vacanza in Marocco. Al posto degli anelli hanno usato lo spago.

A cura di Gaia Martino

L'attore statunitense Adrian Grenier ha sposato Jordan Roemmele due giorni fa in Marocco. "Non era pianificato" – ha detto l'attore a People – "Siamo fuggiti sulle montagne dell'Atlante mentre eravamo in vacanza con gli amici. Abbiamo approfittato della felicità del momento e abbiamo deciso di sposarci". La star di Entourage, noto anche per aver interpretato Nate, il fidanzato di Andy in Il Diavolo Veste Prada, ha giurato amore eterno alla sua compagna alla quale è legato dal 2017. Su Instagram le ha dedicato bellissime parole d'amore.

Il matrimonio di Adrian Grenier e Jordan Roemmele

Si sono giurati amore eterno sulle montagne dell'Atlante con un matrimonio improvvisato, circondati dall'amore di amici e familiari. Hanno utilizzato due spaghi al posto degli anelli e il bouquet era di rose: in un'atmosfera magica al tramonto i due neo sposi si sono scambiati un romantico bacio dopo il "Sì lo voglio". Un'amica della coppia, Brittany Leighton, era presente ed ha creato un mini filmato che documenta il romantico matrimonio.

La dedica di Adrian Grenier alla sua sposa

Jordan Roemmele ha rubato il cuore del suo neo marito, Adrian Grenier che si è descritto come un uomo "romantico", sin da bambino desiderava avere una donna al suo fianco. Le ha dedicato parole d'amore su Instagram:

Sono sempre stata romantico. Fin da quando sono nato ho avuto una pura visione dell'amore. Il mio cuore sognava di legarsi un giorno a un'altra persona. Infatti, alla sola età di 8 anni ho dichiarato a mia madre: "Mamma, sono un uomo da una sola donna!". Ma come in ogni grande storia d'amore sono uscito dal tunnel, ero accecato e insensibile, perso nell'ombra. Impaurito, cinico, circondato da tanti, ma solo.

Ha continuato, rivolgendosi a lei che ha descritto come unica donna della sua vita: