Top Gun 3 si farà, Tom Cruise torna nel ruolo di Maverick per la terza volta Dopo il successo di Top Gun: Maverick, Paramount ha intenzione di rilanciare il titolo ancora una volta per un terzo film della saga. Non uscirà prima del 2026.

Dopo il successo per niente scontato di Top Gun: Maverick, Paramount ha intenzione di rilanciare il titolo ancora una volta per un terzo film della saga. The Hollywood Reporter conferma la notizia: Ehren Kruger, co-sceneggiatore del secondo film, sta scrivendo una sceneggiatura per quello che sarebbe un nuovo capitolo. Alla regia dovrebbe tornare Joe Kosinski, già regista di Top Gun: Maverick. Per quanto riguarda i protagonisti, la volontà della produzione è di riunire Tom Cruise con la nuova generazione della saga, Miles Teller e Glen Powell.

Top Gun 3 si fa perché Tom Cruise ha anche un accordo con la Warner

L'annuncio non è ancora arrivato, ma la decisione della Paramount sarebbe stata presa pochi giorni dopo l'annuncio del gruppo concorrente della Warner Bros. Discovery, che ha presentato l'accordo con Tom Cruise per la produzione di una nuova serie di film. Un accordo che è esclusivo ed è anche per questo che la Paramount avrebbe accelerato. The Hollywood Reporter lascia intendere anche che questo possibile terzo film su Top Gun sia stato ampiamente preventivato e sviluppato già dalla fine dello scorso autunno.

Il successo di Top Gun: Maverick

Era difficile immaginare che Top Gun non avesse un terzo capitolo considerato il successo al botteghino di Top Gun: Maverick. Nel 2022, il film è riuscito a incassare 1,5 miliardi di dollari a livello globale ed è diventato un simbolo negli anni del Coronavirus. Addirittura Steven Spielberg ha dato merito a Tom Cruise di aver salvato l'industria dell'audiovisivo. Il film era il seguito naturale delle avventure di Maverick che nel 1986 di fatto lanciarono la stella di Tom Cruise nel mondo.

Quando esce Top Gun 3

Quando esce Top Gun 3? Non aspettatevi di vedere il nuovo film entro la fine del 2024, ovviamente. Tom Cruise, si sa, è un attore molto richiesto e sempre impegnato: attualmente è sul set dell'ottavo film della saga di Mission: Impossible che lo terrà occupato almeno fino a maggio 2025, quando cioè uscirà il film. Questo vuol dire che, nella migliore delle ipotesi, Top Gun 3 non uscirà prima del 2026.