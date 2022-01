“Ti amo, avrei solo voluto…”, Daniel Radcliffe e la lettera d’amore a Helena Bonham Carter Nella reunion di “Harry Potter” c’è stato anche spazio per le rivelazioni sentimentali di Daniel Radcliffe a HBM: “Ti avevo scritto una lettera d’amore”.

Quanta magia nell'aria durante le riprese di Harry Potter. Non solo magia, a ben vedere, anche tanto amore: "Avrei solo voluto essere più grande". Amore e rimpianti, dunque. Durante la speciale reunion di Harry Potter, in onda su HBO Max e in Italia su Sky/Now, Daniel Radcliffe ha rivelato la sua cotta per Helena Bonham Carter durante le riprese. In un incontro tra i due, visibile durante il programma, l'attore interprete indimenticabile del maghetto di Hogwarts legge la lettera "d'amore" che aveva scritto per la Bellatrix del film: "Cara Helena Bonham Carter, è stato un piacere esserti fianco a fianco, nel senso che poi finivo sempre per tenere in mano il tuo caffè".

Daniel Radcliffe chiede il permesso di condividere la lettera

In un tono scherzoso e gioco, Helena Bonham Carter concede il permesso a Daniel Radcliffe di condividere i contenuti della lettera all'interna della speciale reunion. Daniel Radcliffe ha riso un po' imbarazzato, leggendo il resto di quella che era una vera e propria "lettera d'amore". Poi è stata proprio l'attrice, storica moglie di Tim Burton, che lo ha esortato a continuare: "Dai, puoi continuare, puoi leggerla ora".

Ti amo. E vorrei solo essere nato dieci anni prima, avrei potuto giocarmi una chance. Ti lascio tanto amore e ti ringrazio per essere così cool.

Le rivelazioni nello speciale di Harry Potter

Non è stata l'unica rivelazione che emerge dallo speciale per il ventesimo anniversario della prima volta al cinema di Harry Potter. Proprio Daniel Radcliffe ha ammesso che alcune delle prime fidanzatine le ha conosciute proprio grazie a Harry Potter.

Ogni parte della mia vita è collegata a Harry Potter. Il mio primo bacio l'ho dato in questo set. Le prime amiche, le mie prime fidanzate, qui. Tutto si è sviluppato come una spirale. È stato qui il picco dell'ormone. C'erano cotte e si usciva con l'uno o con l'altra, ci si prendeva e ci si lasciava proprio come in una scuola.

Non sono mancate anche le polemiche. Su tutte, la presenza solo attraverso video registrati nel 2019 di J.K. Rowling. Ufficialmente, per scelta personale, ma tutti non hanno fatto a meno di pensare ai dissidi con il cast dovuti alle sue dichiarazioni ritenute discriminanti nei confronti delle transessuali – "Le trans non sono donne", aveva detto.