Daniel Radcliffe sarà “Weird Al” Yankovic, addio Harry Potter: “Sarà ricordato per questo ruolo” Daniel Radcliffe interpreterà “Weird Al” Yankovic nel biopic Weird: The Al Yankovic Story. Il cantautore, noto per le sue esilaranti parodie, non ha dubbi: “Questo è il ruolo per cui lo ricorderanno le future generazioni”.

A cura di Daniela Seclì

La carriera di Daniel Radcliffe sta per impreziosirsi di un nuovo tassello. L'attore interpreterà il cantautore "Weird Al" Yankovic, all'anagrafe Alfred Matthew Yankovic, nel biopic Weird: The Al Yankovic Story. Il progetto è prodotto da Funny or Die e Tango per The Roku Channel. Alla regia, Eric Appel che nella realizzazione del biopic è stato affiancato dallo stesso Yankovic.

Weird: The Al Yankovic Story con Daniel Radcliffe

"Weird Al" Yankovic ha raggiunto la fama mondiale con le sue dissacranti parodie musicali. Tra le più note ricordiamo "Eat it", parodia di "Beat it" di Michael Jackson; "Like a surgeon" parodia di "Like a virgin" di Madonna e "Amish Paradise" parodia di Gangsta's Paradise di Coolio. Nel biopic diretto da Eric Appel verranno raccontati tutti i retroscena meno noti della vita di Yankovic: dall'infanzia a quando le sue parodie hanno cominciato a spopolare, fino agli amori vissuti lungo il tragitto. Come riporta Deadline, Appel ha subito compreso il potenziale nel racconto di Weird Al:

"Quando Weird Al mi ha fatto sedere contro la mia volontà e mi ha raccontato la storia della sua vita, non ho creduto a una sola parola, ma sapevo che dovevamo fare un film a riguardo".

Daniel Radcliffe interpreta Weird Al Yankovic

È proprio il caso di dirlo: Harry Potter scansati. "Weird Al" Yankovic, con la consueta ironia, si è detto certissimo che il ruolo per cui Daniel Radcliffe verrà ricordato dai posteri sarà quello interpretato nel biopic: