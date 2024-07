video suggerito

Terence Hill torna sul set a 85 anni per un nuovo film su Trinità: sarà un record L’attore, 85 anni compiuti, ha annunciato il ritorno sul set per un nuovo film su Trinità, a 54 anni di distanza dal primo “Lo chiamavano Trinità…”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Terence Hill è infinito. L'attore, 85 anni compiuti, ha annunciato il ritorno sul set per un nuovo film su Trinità, a 54 anni di distanza dal primo "Lo chiamavano Trinità…" che ha avuto in "…continuavano a chiamarlo Trinità" il suo sequel. Terence Hill, nome d'arte di Mario Girotti, ha confermato la produzione del film a margine dell'inaugurazione, ad Amelia, di una piscina comunale intitolata a Carlo Pedersoli alias Bud Spencer.

Il nuovo film su Trinità

Terence Hill ha confermato che tra un anno sarà pronto il nuovo film su Trinità: "Ci sto lavorando e lo potremo vedere tra un anno. Il titolo ce lo abbiamo, ma non vogliamo svelarlo". Nel 1970, Terence Hill arrivava già da un triennio di successi accanto a Bud Spencer ma il film che lancia definitivamente la coppia e il genere dello spaghetti western è appunto Lo chiamavano Trinità che lancia entrambi nell'olimpo del cinema internazionale. Il film incassò in Italia 3 miliardi di lire nel 1970 e rappresenta ancora oggi uno dei film più visti di sempre in televisione, realizzando oltre 11 milioni di telespettatori nel 1988.

Il ricordo di Bud Spencer

Nella cittadina di Amelia, in Umbria, Terence Hill ha ricordato poi l'amico Bud Spencer nel giorno dell'inaugurazione della piscina comunale a lui intitolata: "Sono molto contento per l'intitolazione al mio carissimo amico Bud e di essere in Umbria, con tutta questa gente molto gentile. Mio papà era di Amelia e mi ha detto tutte le cose belle di Amelia, a cui sono molto affezionato". Terence Hill e Bud Spencer hanno girato un totale di 18 film insieme, dal 1967 al 1985 e un'ultima volta nel 1994. Il primo film fu Dio perdona…io no! di Giuseppe Colizzi nel 1967. L'ultimo è Botte di Natale per la regia proprio di Terence Hill nel 1994: fu quella l'ultima volta che i due recitarono insieme.