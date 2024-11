Tagliato un bacio gay da Gladiator 2, la rivelazione di Denzel Washinghton

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Il film di Ridley Scott, sequel dell'iconico Gladiatore di ormai più di vent'anni fa, è arrivato nelle sale italiane il 14 novembre, presentato al Parco della Musica di Roma, e già se ne sta parlando. Uno dei protagonisti, Denzel Washington, ha rivelato però che alcune scene sono state tagliate, tra cui anche quella di un bacio tra due uomini.

Le scene di baci gay tagliate da Gladiator 2

L'attore americano, che interpreta il ruolo dell'imperatore Macrino, è stato intervistato dalla rivista Gayety e ha rivelato che è stata cancellato un bacio che lui ha dato ad un altro attore in conclusione di una scena: "Dopo aver baciato un uomo sulla bocca e mi sa che non erano pronti per questo. Poi l'ho ucciso cinque minuti più tardi. Questo è Gladiator. Era il bacio della morte". Il momento, quindi, è stato tagliato, con grande disappunto da parte di Washington che, però, non è l'unico ad aver lamentato un atteggiamento simile. Anche un altro bacio tra due uomini, infatti, è stato cancellato, nonostante fosse sulla fronte e non sulle labbra. Lo ha raccontato in un'intervista a Entertainment Paul Mescal, che interpreta il personaggio di Lucio, descrivendo una scena con Pedro Pascal che interpreta Marcus Acacius:

Provavamo la scena del mio combattimento contro Pedro e mi e' venuta l'idea di baciarlo sulla fronte alla fine. Ho chiesto a Scott se gli era piaciuto e lui mi ha risposto: ‘Mi sa di sì"

Il bacio non è stato introdotto nel film, sebbene non ci fosse alcuna implicazione di carattere sessuale o sentimentale.

La trama del Gladiatore 2

Il film è ambientato circa 30 anni dopo gli avvenimenti verificatisi nel primo Gladiatore. La pellicola racconta la storia di Lucio Vero, condottiero che scoprirà l'identità del suo vero padre e delle sue origini. Ci saranno personaggi già comparsi nel primo film come Derek Jacobi, nel ruolo del Senatore Gracco, Djimon Honsou.