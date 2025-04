video suggerito

Su Netflix arriva Il Grande Cinema Made in Italy, tutti i titoli scelti dalla piattaforma Su Netflix dal 15 aprile al 15 maggio arriva Il Grande Cinema Made in Italy, una rassegna di titoli di grandi classici italiani.

A cura di Ilaria Costabile

Per celebrare la giornata del Made in Italy, ma anche i dieci anni della piattaforma in Italia, Netflix ha lanciato un'iniziativa dal titolo Il Grande Cinema Made in Italy, dal 15 aprile al 15 maggio, saranno disponibili una serie di titoli che hanno fatto grande la storia del cinema italiano. Dei veri e propri classici, firmati da grandi registi da Fellini, Leone, Rossellini passando per Troisi, Salvatores e Sorrentino.

I grandi classici Rossellini e Fellini

Sono ben 19 i titoli previsti dalla rassegna messa su da Netflix, in cui si portano in piattaforma titoli che hanno reso il cinema italiano famoso in tutto il mondo. Si parte da tre grandi capolavori diretti da Rossellini, da Roma città aperta, di cui quest'anno cade l'80esimo anniversario, Paisà (1946) e Germania anno zero (1948) che raccontano l'Italia dell'immediato dopoguerra. Non poteva certamente mancare all'appello Federico Fellini, con i suoi 8 e 1/2 e La dolce vita, con un indimenticabile Marcello Mastroianni protagonista. Sebbene sia arrivata da poco la serie de Il Gattopardo, tra i titoli presenti nella rassegna c'è anche l'omonimo film di Luchino Visconti, oltre ad un classico come Parenti serpenti di Mario Monicelli e un tocco di western con Per un pugno di dollari di Sergio Leone.

Da Steno a Sorrentino, passando per Troisi

Restando sul terreno della commedia, immancabile è l'Alberto Sordi diretto da Steno nei film Un giorno in pretura e Un americano a Roma, in occasione dei suoi novelli 50 anni non poteva non esserci un riferimento al Fantozzi di Paolo Villaggio diretto da Luciano Salce. Approdiamo agli Anni Ottanta con Massimo Troisi e il suo iconico Ricomincio da Tre e Non ci resta che piangere, per poi arrivare a Roberto Benigni con Johnny Stecchino e l'indimenticabile La vita è bella del 1997. Infine, tra i titoli scelti anche il premio Oscar Mediterraneo di Gabriele Salvatores, I cento passi di Marco Tullio Giordana che racconta la storia di Peppino Impastato, e i più recenti La grande bellezza ed È stata la mano di Dio firmati da Paolo Sorrentino.