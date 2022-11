Scream 6 presto al cinema, ecco la data d’uscita del film horror Affilate la lama del vostro coltello per il prossimo marzo, perché sarà quella la data in cui tornerà al cinema Scream con il sesto capitolo.

Inizialmente previsto per il 31 marzo, la Paramount ha annunciato l'anticipo di alcune settimane: Scream 6 uscirà il 10 marzo 2023. Sarà un film dal grande budget e saranno inclusi quasi tutti i personaggi sopravvissuti ai precedenti film. Purtroppo, però, non ci sarà quello più importante.

Neve Campbell nel ruolo di Sydney Prescott, storico personaggio di Scream

Il super cast di Scream 6

C'è abbondanza di facce note nel cast di quello che sembrerebbe voler mettere in scena tutti i sopravvissuti dei precedenti film: Hayden Panettiere che riprende il ruolo di Kirby da Scream 4, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding. Nel cast anche Liana Liberato, Dermot Mulroney, Jack Champion, Devyn Nekoda, John Segarra, Henry Czerny, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Stando alle indiscrezioni, però, non dovrebbe esserci Neve Campbell, l'indimenticabile Sydney Prescott.

Hayden Panettiere nel ruolo di Kirby

La trama di Scream 6

Quello che sappiamo sulla trama di Scream 6 è che tutto si svolge fuori dalla comunità di Woodsboro, dove sono stati ambientati tutti i precedenti capitoli. I sopravvissuti lasciano la cittadina per iniziare un nuovo capitolo a New York City, consentendo così a Ghostface di partire a sua volta alla conquista di Manhattan. Non c'è altro per adesso, tranne la certezza che le trattative per portare nel cast anche Neve Campbell sembrano essersi arenate. Scream senza il personaggio di Sidney Prescott sarà qualcosa di assolutamente nuovo. Potrebbe anche essere tutto una strategia, qualcosa che giochi un effetto sorpresa ai fan del titolo. Tra i co-creator e producer c'è anche Kevin Williamson, che a trent'anni creò Dawson's Creek ma soprattutto prese parte alla sceneggiatura del primo capitolo, quello diretto dal grande Wes Craven.