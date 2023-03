Scream 6 dice addio a Sidney Prescott, come è stata spiegata l’assenza dell’attrice Neve Campbell Neve Campbell, che per anni ha interpretato il personaggio di Sidney Prescott nella saga cinematografica di Scream, non comparirà nel sesto film. L’attrice ha ritenuto il compenso a lei offerto, non adeguato. Ecco come è stata spiegata l’assenza del suo personaggio in Scream VI.

A cura di Daniela Seclì

Come noto, l'attrice Neve Campbell, che per anni ha interpretato il personaggio di Sidney Prescott nella saga cinematografica di Scream, non comparirà nel sesto film. A Variety aveva spiegato di non ritenere adeguato il compenso che le è stato offerto:

Purtroppo, non farò il prossimo film di Scream. Come donna ho dovuto lavorare duramente nella mia carriera per stabilire il mio valore, soprattutto quando si tratta di Scream. Ho avuto la sensazione che l'offerta che mi è stata fatta non rispecchiasse il valore che io ho portato al film. Voltare pagina, è stata una decisione davvero difficile. A tutti i fan di Scream, vi voglio bene.

Neve Campbell assente nel film Scream VI

Il personaggio di Sidney Prescott ha un ruolo cruciale nei film della saga di Scream. È lei, infatti, l'ossessione del serial killer Ghostface, che intende uccidere non solo la donna, ma anche tutte le persone che le gravitano attorno. Dunque, non era facile proseguire nella narrazione senza di lei. Gli eventi di Scream VI avvengono un anno dopo il precedente film e stavolta sono ambientati a New York anziché a Woodsboro. Al centro della storia, le sorelle Sam e e Tara, interpretate da Melissa Berrera e Jenna Ortega – che già abbiamo visto nel quinto film – perseguitate da Ghostface. In una scena, Gale Weathers, interpretata da Courteney Cox, spiega alle due sorelle che non appena Sidney ha saputo che Ghostface era tornato a uccidere, aveva lasciato la città con suo marito: "Merita di avere il suo lieto fine". Sam e Tara si dicono d'accordo con lei. Così, è stata spiegata l'assenza di Sidney Prescott.

La reazione di Neve Campbell a Scream 6

Nei giorni scorsi, l'attore Skeet Ulrich, che nella serie interpreta Billy Loomis, ha raccontato in un'intervista a People quale sarebbe stata la reazione di Neve Campbell dopo aver visto Scream VI: "Siamo stati insieme nel weekend per una convention. Lei ama Scream VI, ama ciò che abbiamo fatto. Ci sono delle cose che riguardano la carriera e che per lei sono importanti e siamo tutti dalla sua parte. Penso, però, che le manchi tutto questo. Sì, ne sente sicuramente la mancanza".