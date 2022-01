Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel nuovo film di Luca Guadagnino Il regista siciliano Luca Guadagnino dà vita alla storia di Audrey Hepburn: per il ruolo della diva degli anni ’50 ha scelto Rooney Mara. La somiglianza tra le due attrici è incredibile.

Luca Guadagnino ha scelto l'attrice Rooney Mara per il suo nuovo film sulla vita di Audrey Hepburn. Il regista siciliano sta lavorando alla pellicola prodotta da Apple dedicata alla star di Hollywood, attrice britannica e volto di film cult come Vacanze romane, interpretazione che le valse l'Oscar, My Fair Lady e Colazione da Tiffany. È il portale americano Variety a fornire qualche dettaglio in più sul nuovo titolo che ora risulta già in lavorazione con la sceneggiatura di Michael Mitnick.

Rooney Mara e la somiglianza con Audrey Hepburn

Tra l'attrice statunitense, di Bedford, famosa per Millennium – Uomini che odiano le donne e Carol, e la diva degli anni '50, la somiglianza è evidente. I lineamenti del viso e gli occhi da cerbiatta sono i dettagli più caratteristici: Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel nuovo film di Luca Guadagnino, prodotto da Apple. Durante la lavorazione del film Uomini che odiano le donne, l'attrice per interpretare il ruolo di Lisbeth Salander stravolse il suo look: si fece diversi piercing tra sopracciglio, narice, labbro e capezzoli per entrare maggiormente nel personaggio. È facile dunque immaginarla calarsi perfettamente nel ruolo di una delle più grandi dive del cinema statunitense.

Rooney Mara a sinistra, Audrey Hepburn a destra

In comune, oltre ai tratti estetici, anche la dedizione nell'impegno sociale. Nella seconda parte della sua vita, Audrey Hepburn è stata il pilastro dell'UNICEF, associazione che le ha permesso di dedicarsi all'aiuto dei bambini dei paesi poveri e del mondo sino alla sua morte nel 1993. Anche Rooney Mara è impegnata attivamente in iniziative benefiche: è la fondatrice di Faces of Kibera, una fondazione creata per i bambini orfani dei bassifondi di Kibera a Nairobi, in Kenya.

Rooney Mara è fidanzata con Joaquin Phoenix

Da circa cinque anni, l'attrice Rooney Mara è fidanzata con il premio Oscar di Jocker, Joaquin Phoenix. La coppia, discreta e lontana dal mondo del gossip, ha un figlio di nome River, nato nel 2020 e chiamato con questo nome in ricordo del fratello dell'attore morto nel 1993.

Joaquin Phoenix e Rooney Mara

Hanno recitato insieme in diversi film come Lei, film del 2013, Maria Maddalena di Garth Davis e Don't Worry di Gus Van Sant. È proprio sul set cinematografico che è nato il loro amore: la loro prima apparizione pubblica, insieme come coppia, risale al 2017 in occasione del Red Carpet al Festival di Cannes.