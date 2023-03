Razzie Awards 2023: Blonde ed Elvis trionfano, la lista completa dei peggiori del cinema Trionfano ai Razzie Awards 2023, i film Blonde ed Elvis. Si difende Morbius con i premi ai protagonisti Adria Arjona e Jared Leto. A Tom Hanks, peggior combo e attore non protagonista. Ecco la lista dei vincitori dei peggiori del cinema.

I Razzie Awards 2023 sono stati contraddistinti da un premio particolare, quello a loro stessi. L'errore è emerso dopo le polemiche sollevate sul web in reazione alla candidatura dell'attrice 12enne Ryan Kiera Armstrong per l'interpretazione nel film Firestarter. I Razzies si sono scusati, hanno rimosso la Armstrong dal ballottaggio e hanno introdotto un limite di età di 18 anni per le future nomination. Motivo per cui, il premio come peggior attrice dell'anno è andato ai Razzie stessi, consapevoli dello scivolone e felici, quindi, di averlo ritirato.

Ryan Kiera Armstrong nel film Firestarter

Blonde ha trionfato nella lista dei vincitori nelle categorie peggior film e peggiore sceneggiatura. Elvis ha anche portato a casa due Razzies per Tom Hanks come peggior attore non protagonista e "Tom Hanks e la sua faccia di lattice (e quell'accento ridicolo)" come peggior combo sullo schermo. Con questo premio denigratorio, Tom Hanks si unisce alla lista di personaggi che hanno vinto sia un Razzie che un Oscar, tra cui Eddie Redmayne, Halle Berry, Jared Leto e Nicole Kidman.

Morbius ha portato a casa due premi eccellenti, entrambi nella categoria protagonisti: uno per la peggiore attrice ad Adria Arjona e l'altro per il peggior attore a Jared Leto, al suo secondo Razzie dopo quello dello scorso anno, vinto grazie al personaggio di Paolo Gucci in House of Gucci.

Jared Leto e Adria Arjona in Morbius

Pinocchio della Disney, da non confondere con "Pinocchio di Guillermo del Toro", ha ricevuto il peggior remake, e l'attore candidato all'Oscar Colin Farrell ha vinto il Razzie Redeemer Award per l'interpretazione in "The Banshees of Inisherin" dopo essere stato nominato come peggior attore nel 2005 per “Alessandro Magno”. I Razzies hanno continuato a preferire il formato virtuale post-COVID, annunciando i vincitori in un video della durata di poco meno di cinque minuti.

Razzie Awards 2023: la lista completa dei vincitori

Peggior film

“Blonde”

Peggior attore

Jared Leto – “Morbius”

Peggior attrice

I Razzies per "La loro 43esima peggior nomination come attrice"

Razzie Redeemer Award

Colin Farrell – “The Banshees of Inisherin”

Peggior attore non protagonista

Tom Hanks – “Elvis”

Peggior attrice non protagonista

Adria Arjona – “Morbius”

Peggior Screen Combo

Tom Hanks and His Latex-Laden Face (and That Ludicrous Accent) – “Elvis”

Peggior Remake, Rip-Off or Sequel

“Disney’s Pinocchio”

Peggior regista

Machine Gun Kelly (Colson Baker) and Mod Sun – “Good Mourning”

Peggior sceneggiatura

“Blonde” – Andrew Dominik