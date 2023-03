Paul Verhoeven, regista di Basic Instinct: “Tutti facciamo sesso, ma questo puritanesimo spaventa” Paul Verhoeven, il regista di Basic Instinct, si è raccontato a La Stampa rivelando che sarebbe difficile rifare Basic Instinct: “Anche allora ho avuto molte difficoltà”.

Paul Verhoeven, il regista di Basic Instinct, si è raccontato a La Stampa per tornare a parlare di "Benedetta", la pellicola, basata sul saggio di Judith C. Brown Atti impuri – Vita di una monaca lesbica nell'Italia del Rinascimento e per concentrare il suo discorso sul momento attuale, molto pericoloso: "Il politically correct dilaga e dominia su tutto. Un puritanesimo che è ovunque nel mondo". E su "Basic Instinct", oggi per lui sarebbe difficile rifarlo: "Ho avuto difficoltà anche all'epoca".

Le parole di Paul Verhoeven

Il suo "Benedetta" non è stato un film militante, ma può essere letto certamente in chiave femminista: "In molti dei miei film le donne hanno ruoli centrali. A scuola, dalle elementari all’università, ho avuto compagne spesso molto più brave di me. Sono cresciuto con l’idea che non ci sia differenza tra quello che può fare un uomo o una donna, consapevole, fin da piccolo, che le donne sono uguali agli uomini, se non migliori". E sul politically correct:

Mi spaventa davvero molto questa avanzata, negli Stati Uniti il “politically correct” domina su tutto, e comunque il puritanesimo è ovunque nel mondo. In Francia per fortuna meno, sul set abbiamo girato tutto senza problemi. Continuo a chiedermi perché mai continuiamo ad avere problemi con il sesso, anche se lo facciamo tutti, spesso, e sappiamo benissimo come appaiono gli uomini e le donne nudi. Credo che la ragione di fondo sia che fatichiamo ad accettare il nostro essere animali, ovvero scimmie molto evolute, molto intelligenti, che hanno bisogno di accoppiarsi altrimenti finirebbero per scomparire.

La storia di Basic Instinct

Non è stato semplice neanche girare Basic Instinct: "Ho avuto un sacco di difficoltà. A iniziare dalla scelta della protagonista. Tantissime attrici si proponevano per recitare accanto a Michael Douglas, poi però rifiutavano perché non volevano interpretare certe scene. Cercai Sharon Stone e lei disse subito “ok, farò quello che è scritto nella sceneggiatura”, ma, a quel punto, impiegai un sacco di tempo per convincere Douglas: era già un divo e voleva accanto un’attrice dello stesso calibro per dividere il rischio dell’impresa, impiegai 3 mesi per avere il suo assenso". E sulla famosa scena delle gambe accavallate:

Leggi anche Timothèe Chalamet annuncia la fine delle riprese di Dune 2, il sequel nelle sale nel 2023