Oppenheimer, Giovanni Muciaccia e la somiglianza con Josh Hartnett: “Molti mi chiedono cosa faccia nel film” Il conduttore Tv gioca sulla somiglianza con l’attore, tra i protagonisti del film di Christopher Nolan, con un chiaro riferimento ad Art Attack: “Ero lì ad assicurarmi che la bomba fosse costruita usando solo forbici dalla punta arrotondata”.

A cura di Andrea Parrella

L'estate cinematografica appena trascorsa ha portato novità interessanti, rivelandosi molto dinamica. L'arrivo di Barbie a luglio ha aperto le danze di una voglia di sala atipica nella stagione, che si è poi chiusa con l'arrivo nei cinema di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan di cui si parla da diverse settimane. Tra gli interpreti del film di Nolan che racconta la vicenda dell'invenzione della bomba atomica nel corso della Seconda guerra Mondiale, c'è anche Josh Hartnett, attore al quale molti si sono affezionati per il suo ruolo nel film Pearl Harbor.

Giovanni Muciaccia scherza su Oppenheimer e cita Art Attack

A scherzare sulla partecipazione di Hartnett e la somiglianza con l'attore è Giovanni Muciaccia, che come si dice in gergo si è legato al tren di Oppenheimer pubblicando sui suoi profili social una foto di Hartnett nel film, scherzando così: "Per chi si stesse chiedendo cosa ci facevo in Oppenheimer… Ero lì ad assicurarmi che la bomba fosse costruita usando solo forbici dalla punta arrotondata". Un riferimento ad Art Attack, il programma televisivo che ha reso Muciaccia un'icona della televisione anni Novanta e Duemila.

Che ruolo interpreta Josh Hartnett in Oppenheimer

Hartnett è tra i protagonisti del film Oppenheimer, arrivando alla prima collaborazione con Nolano dopo che nel 2005 aveva rifiutato il ruolo di Batman nella trilogia del Cavaliere Oscuro. In Oppenheimer l’attore interpreta infatti Ernest Lawrence, fisico nucleare vincitore del premio Nobel, tra gli scienziati che hanno contribuito alla creazione della bomba atomica. Nel 1939 il fisico inventò e perfezionò il ciclotrone, acceleratore di particelle nucleari che fu fondamentale appunto nell’economia del progetto Manhattan che, durante la seconda guerra mondiale, permise agli Stati Uniti di progettare e utilizzare la prima bomba atomica in Giappone.