Morto l’attore Jack Hedley, era entrato nella storia di James Bond È morto a 92 anni l’attore divenuto celebre per molti ruoli in Tv, oltre che per aver prestato il suo volto in film come Lawrence d’Arabia e James Bond nel 1981.

A cura di Andrea Parrella

È morto l'attore inglese Jack Hedley, volto noto per aver prestato il suo volto in film storici come Lawrence d'Arabia e per la saga di James Bond nel film Solo per i tuoi occhi del 1981. L'attore è scomparso a 92 anni e a dare notizia della sua morte sono i media britannici in queste ore. La morte dell'attore, in realtà, è avvenuta lo scorso 11 dicembre, in seguito all'aggravarsi di una malattia non meglio specificata.

Jack Hedley, all'anagrafe Jack Hawkins, nome cambiato negli anni Cinquanta per evitare confusione con il suo omonimo, era nato a Londra nel 1930. Sin dall'inizio della sua carriera ha avuto un ruolo importante nella serie Tv della BBC The World of Tim Frazer, trasmessa all'inizio degli anni Sessanta. Seguirono poi altri ruoli importanti sempre sul piccolo schermo che gli permisero di diventare un volto noto per il pubblico.

Negli anni Sessanta fece anche il suo debutto sul grande schermo in film come Lawrence d'Arabia (1962), Lama scarlatta (1963), Witchcraft (1964), Schiavo d'amore (1964), The Secret of Blood Island (1964) e L'anniversario. Ebbe anche il ruolo da protagonista del Tenente Colonnello Preston in Colditz (1972 – 73).

Tra gli altri ruoli dirimenti della sua carriera quello di Sir Timothy Havelock nel film di James Bond sopra citato, conquistandosi un posto nella saga nata dai romanzi di Ian Fleming. Nello stesso film doppiava anche il pappagallo di Havelock.

Ma è stata proprio la televisione quella dove Hedley, nel corso degli anni, ha avuto maggiore risonanza, prendendo parte a diversi titoli come Il Santo (1963), L'ispettore Gideon ("The Alibi Man", 1965), Doppia sentenza (1967), Dixon of Dock Green (1969), I Bucanieri (1957), l'ex militare Alan Haldane in Who Pays the Ferryman? (1977), Il ritorno di Simon Templar (1979), One by One (1984), Mai dire sì (sempre del 1984), Only Fools and Horses (A Royal Flush, 1986), ‘Allo ‘Allo (1992), Dalziel and Pascoe (1998) e la versione televisiva di Breve incontro (1974).