Matteo Garrone sul set per il nuovo film “Io, Capitano”, girerà per la prima volta fuori dall’Italia

Matteo Garrone tornerà a marzo come regista sul set del nuovo film drammatico Io, Capitano, la cui distribuzione internazionale verrà curata dalla francese Pathé. La pellicola sarà girata in Italia, Marocco e Senegal, spingendo Garrone, per la prima volta nella sua carriera, fuori dal territorio nazionale. Due volte vincitore del premio della giuria a Cannes, con Gomorra nel 2008 e Reality nel 2012, ha scritto la sceneggiatura con gli abituali collaboratori Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri e l'attore Massimo Ceccherini, che ha anche contribuito anche alla sceneggiatura Pinocchio.

L'ad di RAI Cinema, Paolo Del Brocco, ha rivelato a Variety che il film è "un film drammatico e d'avventura per adulti", ma ha rifiutato di rivelare ulteriori dettagli, spiegando che Garrone non ama vengano divulgati. Al momento anche tutti i dettagli inerenti casting e location specifiche sono tenuti taciuti, avvolgendo questo progetto in un alone di mistero ancora più accattivante. Io, Capitano è prodotto dalla società Archimede di Garrone con RAI Cinema, che distribuirà il film in Italia, e Tarantula, la società di produzione in Belgio e Lussemburgo specializzata in coproduzioni. Pathé ha precedentemente distribuito alcuni dei film di Garrone, tra cui Gomorra, Dogman e Pinocchio in Francia, ma non ha mai agito come distributore internazionale per i suoi lavori, che di solito il regista tende ad auto prodursi.

Mentre Paolo Sorrentino si appresta a correre per l'Italia agli Oscar 2022 nella categoria miglior film straniero con il suo È stata la mano di Dio, Garrone era in odore di statuetta l'anno scorso, quando il suo Pinocchio era candidato per trucco e costumi, insieme a Laura Pausini, che correva per la miglior canzone con Io sì (Seen) per il film La vita davanti a sé, che le era già valso un Golden Globe.