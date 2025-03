Matt Damon è Ulisse nell’Odissea di Nolan: le foto sul set a Favignana che mostrano la trasformazione dell’attore

video suggerito

Matt Damon è arrivato a Favignana insieme al cast di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan che uscirà nelle sale il prossimo anno. Sui social circolano le prime foto dal set che mostrano la trasformazione dell'attore che vestirà i panni di Ulisse. Nel cast anche Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway e Charlize Theron.

A cura di Gaia Martino

Alcuni dei nomi più acclamati di Hollywood sono sbarcati in Sicilia per l'inizio delle riprese di The Odyssey, film adattamento del mito dell'Odissea di Omero firmato da Christopher Nolan. Nel cast i celebri attori e attrici, da Zendaya, Tom Holland a Anne Hathaway e Charlize Theron, e anche Matt Damon che interpreterà il ruolo principale, quello di Ulisse. Tutti sono arrivati sull'isola di Favignana, location delle riprese, catturando l'attenzione di fan e cittadini.

Matt Damon sarà Ulisse in The Odyssey

Matt Damon sarà Ulisse nel film di Christopher Nolan, The Odyssey, le cui riprese sono iniziate da poco in Sicilia, tra le isole Egadi e le Eolie. Il celebre attore reciterà nell'adattamento del poema di Omero accanto ad altri grandi nomi del cinema, da Tom Holland a Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron. Sui social circolano le prime immagini scattate sul set: ad attirare l'attenzione di tutti, una foto di Matt Damon che, a petto nudo, sfoggia muscoli cesellati e una lunga barba inedita.

Anne Hathaway vestirà i panni di Penelope, Tom Holland quelli di Telemaco. Calipso sarà interpretata da Zendaya, Circe invece da Lupita Nyong'o e da Charlize Theron. Robert Pattinson sarà Hermes.

Il film sarà girato sull'isola di Favignana

Christopher Nolan ambienterà parte del suo nuovo film sull'isola di Favignana, in Sicilia. Le riprese sono già iniziate, come confermato dalle prime foto sul set che circolano sui social, e tra le scenografie naturali scelte figurano alcuni luoghi suggestivi delle Egadi come Cala Rossa, Cala Azzurra, Cala del Bue Marino e il Castello di Santa Caterina, che contribuiranno a ricreare l’atmosfera epica del viaggio di Ulisse. Stando a quanto si legge su RaiNews.it, il film dovrebbe uscire nelle sale nel luglio 2026.