Perché Luca Marinelli è nel cast di Death Stranding 2, la spiegazione del creatore Hideo Kojima

"Abbiamo scelto Luca Marinelli perché mi sono innamorato delle sue interpretazioni". È stata la notizia del giorno per il mondo del cinema e per quello dei videogame. Luca Marinelli è nel cast di Death Stranding 2, il sequel del videogame di Hideo Kojima che sarà disponibile dal 26 giugno in esclusiva su PlayStation 5 ma che sarà prenotabile a partire già dal 17 marzo. Nel cast c'è anche Alissa Jung, moglie di Marinelli, proposta dallo stesso attore come ha rivelato Kojima.

Marinelli interpreterà Neil, personaggio destinato a sostituire Cliff (interpretato da Mads Mikkelsen nel primo capitolo) come figura di spicco nella nuova avventura firmata Kojima Productions, mentre la Jung vestirà i panni di Lucy. Ecco il racconto di Kojima:

La decisione di ingaggiare Marinelli è stata presa durante la pandemia. Kojima ha poi sottolineato il grande feeling tra Luca Marinelli e la moglie durante il set:

Durante la pandemia, stavo facendo il casting per Death Stranding 2. Neil sarebbe stato un ruolo importante che avrebbe sostituito Cliff di Death Stranding 1. I fan non sarebbero stati soddisfatti a meno che il casting non avesse superato Mads. Ho anche guardato Luca in ‘The Old Guard' su Netflix. Ho deciso che era l'unica scelta possibile per il ruolo di Neil e gli ho mandato un'e-mail con un'offerta. A quanto pare, Luca era sulle montagne del Tibet a girare ‘Le Otto Montagne' (2022) in quel momento. Non so se è vero o no, ma era appena sceso dalle montagne dove stava girando e stava pensando a me prima di leggere il mio messaggio, e Luca ha detto: ‘Questa è stata un'esperienza spirituale'. Dopodiché, ho fatto una chiamata Zoom con Luca una volta tornato a casa, gli ho proposto l'idea di DS2 e lui ha accettato di interpretare il ruolo. Quando gli ho detto che stavo cercando qualcuno per interpretare Lucy, mi ha presentato sua moglie, Alissa, che è anche lei un'attrice (e regista). Abbiamo fatto la loro scansione e il loro PCAP durante il picco della pandemia, ma la loro performance sul set è stata eccellente. Lo si può vedere nei risultati digitalizzati anche dai piccoli pezzi del trailer. Non posso che ringraziare Luca e Alissa per aver accettato di esibirsi quando non avevamo ancora nemmeno una sceneggiatura.