video suggerito

Luca Marinelli è nel cast di Death Stranding 2, l’attesissimo videogioco di Hideo Kojima in uscita a giugno È stato pubblicato il trailer di Death Stranding 2: On the Beach, il nuovo videogioco di Hideo Kojima in arrivo il prossimo 26 giugno per PlayStation 5. Nei dieci minuti di video compaiono star del cinema come Norman Reedus e Léa Seydoux. C’è anche l’attore italiano Luca Marinelli: interpreterà il personaggio di Neil. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Lorena Rao

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembra un periodo d’oro per gli attori italiani nel mondo videoludico: dopo Alessandra Mastronardi in Indiana Jones e l’antico Cerchio, è la volta di Luca Marinelli in Death Stranding 2: On the Beach, il nuovo titolo di Hideo Kojima, autore videoludico giapponese tra i più celebri del settore. Nel gioco, che parla di un corriere nelle Città Unite d’America in un mondo post-apocalitico, Marinelli interpreterà il personaggio di Neil. Tali informazioni sono emerse nel lungo trailer del gioco presentato nelle scorse ore al SXWS, conferenza internazionale dedicata alla cultura e alle nuove tecnologie.

Luca Marinelli in Death Stranding 2

Nelle scene finali del trailer di Death Stranding 2: On the Beach, si vede il personaggio di Luca Marinelli in primo piano indossare una bandana, seguito da un manipolo di soldati. Una citazione palese a Solid Snake, iconico protagonista di Metal Gear Solid, la saga che ha reso Kojima una delle personalità più iconiche della game industry. Già a luglio 2020, l’autore giapponese aveva affermato che Luca Marinelli sarebbe stato un perfetto interprete di Solid Snake. Kojima inoltre aveva già elogiato l’attore per le sue interpretazioni in film come "The Old Guard", "Martin Eden" e per il ruolo del cattivo in "Lo chiamavano Jeeg Robot". Un ulteriore indizio riguardo una collaborazione tra i due è il post su Instagram di Kojima risalente a gennaio 2025 dedicato alla serie tv "M: Il figlio del secolo" e a Marinelli nei panni del dittatore fascista. Il suo approdo nel cast stellare di Death Stranding 2 non è altro che un consolidamento del suo successo internazionale.

Death Stranding 2 esce il 26 giugno

Il primo capitolo del gioco, uscito nel 2019 e che ha anticipato le tematiche che abbiamo vissuto durante la pandemia (centralità dei corrieri nei rapporti umani, mancanza di contatto fisico e necessità di connessione tra le genti), conta tra le sue star Norman Reedus nel ruolo del protagonista Sam Porter Bridges, Léa Seydoux in quelli del personaggio Fragile, Mads Mikkelsen in quello del villain del gioco, più registi del calibro di Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn. E sono solo alcuni esempi. Nel secondo capitolo, atteso per il prossimo 26 giugno in esclusiva PlayStation 5, le figure attoriali sono aumentate: oltre a Luca Marinelli, ci sono anche George Miller, Elle Fanning e Alissa Jung.

L’approccio cinematografico di Hideo Kojima

Una scelta che ribadisce il profondo legame che Kojima ha con il cinema. Sin dal primo Metal Gear Solid sulla prima PlayStation, l’autore giapponese ha dimostrato una peculiare capacità di unire il linguaggio cinematografico a quello videoludico. Un talento che è diventato sempre più evidente nelle opere successive, inclusi sia i vari capitoli di Metal Gear che il trailer giocabile di Silent Hills del 2014. Il risultato è un curriculum di opere criptiche ma potenti, capaci ogni volta di rivoluzionare il settore con scelte narrative e di game design avanguardistiche. Non resta che attendere questi tre mesi per capire cosa racconterà al mondo Kojima attraverso Death Stranding 2: On the Beach.