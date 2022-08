Maeve di Sex Education diventa Emily Brontë nel film sull’autrice di Cime Tempestose Arriverà il prossimo autunno nelle sale americane il film “Emily” sulla vita della scrittrice inglese Emily Brontë, autrice di uno dei capisaldi della letteratura ovvero “Cime Tempestose”. Ad interpretarla è Emma Mackey, la Meave di Sex Education.

A cura di Ilaria Costabile

Il prossimo autunno arriverà nelle sale un film che promette di appassionare e coinvolgere gli appassionati della letteratura inglese dell'Ottocento. Prodotto da Warner Bros e distribuito in Italia da BIM Distribuzione, si tratta di "Emily", il film che racconta la vita di una delle scrittrici più amate di sempre, ovvero Emily Brontë, che avrà il volto della bravissima e carismatica Emma Mackey, la Maeve di Sex Education.

Il primo trailer di Emily

Il trailer di "Emily" sin dai primi minuti restituisce un'atmosfera decisamente romanzesca, ricca di sentimenti, emozioni, tormenti che raccontano la personalità dell'autrice di uno dei capisaldi della letteratura mondiale, ovvero "Cime Tempestose", pubblicato con lo pseudonimo di Ellis Bell. Il carattere ribelle, rivoluzionario, volitivo e passionale della giovane scrittrice, scomparsa a soli 30 anni, è perfettamente interpretato dal temperamento di Emma Mackey, che appare magnetica sin dalle prime battute racchiuse nei due minuti che compongono il breve viaggio nella vita di una delle talentuose sorelle Brontë. Il film, diretto da Frances O' Connor, verrà presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, a settembre, per poi arrivare in sala il 14 ottobre.

Il crescente successo di Emma Mackey

Protagonista è Emma Mackey, attrice che abbiamo già visto in diversi titoli di successo e che si sta attestando man mano come una delle giovani interpreti più talentuose del panorama cinematografico internazionale. Classe 1996 è nata a Le Mans, in Francia, ed è infatti un'attrice francese con nazionalità britannica. Il suo ruolo più noto è quello di Maeve Wiley in Sex Education, la serie Netflix che la vede al fianco di Asa Butterfield e che ha appassionato milioni di utenti della piattaforma. È stata poi scelta per interpretare Jacqueline de Bellefort nel film Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh, e ha poi preso parte anche al film "Eiffel" in cui si racconta come è nata l'imponente torre di ferro simbolo di Parigi.