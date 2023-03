L’Ultima Notte di Amore, film e podcast di Andrea Di Stefano e Piefrancesco Favino Il 9 marzo arriva al cinema il film “L’Ultima notte di Amore” diretto da Andrea Di Stefano, con protagonista Piefrancesco Favino nei panni del poliziotto Franco Amore. Il progetto cinematografico è preceduto dall’uscita dell’omonimo podcast, venerdì 3 marzo, con le voci del regista e dell’attore romano.

A cura di Ilaria Costabile

Arriva nelle sale a partire dal 9 marzo il nuovo film di Andrea Di Stefano, dal titolo "L'Ultima notte di Amore". Terzo lungometraggio del regista di "Escobar" presentato alla Berlinale di quest'anno, che ha come protagonisti Pierfrancesco Favino e Francesco Di Leva. A corredo di questo nuovo progetto cinematografico ce n'è un altro che accompagna il film, ovvero un podcast di cinque episodi, in uscita venerdì 3 marzo, che racconta la realtà di poliziotti, come il protagonista della storia, costretti a gestire il fardello di una doppia vita.

La trama di L'Ultima notte di Amore

La storia è quella di Franco Amore (Pierfrancesco Favino) un poliziotto che si trova al suo ultimo giorno di lavoro, dopo trent'anni di servizio nelle forze dell'ordine. È pronto per salutare i suoi colleghi, ha preparato anche un discorso per l'occasione, dove racconta che in tanti anni di carriera nella polizia non si è mai trovato nella condizione di dover sparare qualcuno, sebbene non siano mancati incarichi pericolosi.

Per onorare il suo integerrimo lavoro, la sua nuova moglie, la figlia tornata appositamente dai suoi studi all'estero e anche i suoi amici più stretti, hanno organizzato una festa a sorpresa, quando improvvisamente, è stato richiamato in servizio a seguito di un accadimento grave che solo lui può provare a risolvere. Franco, come mai gli era accaduto prima d'ora, si trova a dover percorrere una strada tortuosa, con decisioni difficili da prendere, scelte che non sempre vengono comprese e giustificate, oltre al fatto di dover essere in grado di mantenere la sua integrità.

Il podcast con Pierfrancesco Favino e Andrea Di Stefano

L'obiettivo è quello di raccontare, attraverso cinque episodi di un podcast, della durata di 22 minuti ciascuno, le testimonianze anonime sulla vita in penombra degli agenti in servizio, da cui poi è nata l'idea del film di Andrea Di Stefano, interpretato da Pierfrancesco Favino. Regista e attore sono anche le voci di ogni episodio, in cui vengono raccontate le storie di chi deve barcamenarsi tra una vita fatta di regole e una dove il confine tra ciò che è giusto e ciò che non lo è, assume diverse sfumature. Il guadagno è poco, i rischi sono troppi e la strada è teatro di insulti, richieste d'aiuto e rinunce personali di non poco conto. Da queste esperienze di vita, nasce il podcast de L'Ultima notte di Amore, che sarà distribuito su tutte le piattaforme podcasting a partire da venerdì 3 marzo.