Le prime immagini de La Sirenetta Disney, il prequel del Re Leone e tutti i live action in uscita Tra le novità annunciate da Disney e Pixar spicca senza ombra di dubbio il prequel del Re Leone dedicato al personaggio di Mufasa, padre di Simba, al quale sta lavorando Barry Jenkins. Fuori anche il primo teaser de La Sirenetta in uscita a maggio 2023.

A cura di Giulia Turco

Tante novità emozionanti per i fan dell’universo Disney. A Los Angeles si è appena svolto il panel Disney e Pixar che ha rivelato tante sorprese sui film in lavorazione che usciranno nei prossimi mesi. Dal prequel del Re Leone a quello su Biancaneve e la sua strega cattiva, che saranno interpretate da Rachel Zegler e Gal Gadot, oltre alle prime immagini del live action su La Sirenetta che ha già scatenato non poche polemiche. Fuori anche il trailer di Come d'Incanto 2 e per quanto riguardo Pixar la notizia che nel 2014 uscirà il sequel di Inside Out.

Le polemiche sul colore della pelle della Sirenetta

È finalmente disponibile il primo teaser ufficiale del prossimo live action Disney in uscita il 26 maggio 2023: si tratta del film su La Sirenetta, ispirato al grande classico amato da un’intera generazione. In fan dovranno aspettare ancora qualche tempo prima di sapere di più sul ruolo di Ursula interpretato da Melissa McCarthy, ma la curiosità è saziata dalle prime immagini finora inedite della protagonista. Halle Bailey, presente all’evento di Los Angeles, non ha rinunciato a replicare alle polemiche sorte attorno al suo ruolo nonostante il suo colore della pelle sia diverso da quello della protagonista nel cartone animato: “Provo a non farmi condizionare dalle critiche negative, All’inizio mi sono sentita come se questo ruolo fosse quasi troppo grande per me. Ancora adesso credo di sognare”. Sulla polemica, era già intervenuta anche la stessa Disney, che aveva rivendicato la legittimità della loro scelta: “L’autore ella fiaba è danese e le sirene in Danimarca possono essere nere, così come gli altri danesi”.

Leggi anche Il prequel di Hunger Game ha una data d'uscita ufficiale

Tutti i live action Disney in uscita

Tra le novità annunciate da Disney e Pixar spicca senza ombra di dubbio il prequel del Re Leone dedicato al personaggio di Mufasa, padre di Simba, al quale sta lavorando Barry Jenkins. In uscita come accennato anche il remake di Biancaneve con Gal Gadot. Presente all’evento californiano anche Jude Law che farà parte del cast di Peter&Wendy, l’adattamento del grande classico nel quale l’attore vestirà i panni di Capitan Uncino.