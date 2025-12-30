La voce di Cupido in onda stasera su Rai1, trama e cast del film del ciclo Purché finisca bene con Chiara Francini

La voce di Cupido con Giorgio Marchesi e Chiara Francini

Per il ciclo Purché finisca bene va in onda stasera, martedì 30 dicembre, su Rai1 il film La voce di Cupido con Chiara Francini e Giorgio Marchesi. Una commedia romantica e rigorosamente a lieto fine che racconta la storia di Paola, una camionista che si innamora della voce di un podcaster, Lucio. A causa di un incidente stradale, la donna ha modo di conoscere l'oggetto del suo desiderio, interpretato da Marchesi, e si ritrova a viaggiare con lui e con l'autista Carlo. Non mancano i colpi di scena. Sarà possibile seguire il film La voce di Cupido in diretta su Rai1, a partire dalle ore 21:30, o in streaming e in replica sulla piattaforma RaiPlay.

La trama de La voce di Cupido con Chiara Francini

La trama del film del ciclo Purché finisca bene

Paola è una camionista dal carattere rude e ironico. Nasconde anche un animo sensibile, ma tenta di tenersi alla larga dalle emozioni perché ritiene che siano una debolezza. In realtà nutre una segreta passione per Lucio Ricci, il podcaster del format La voce di Cupido. Ovviamente non lo ha mai incontrato, ma ogni notte si lascia coccolare dalla sua voce. Mancano pochi giorni a Capodanno e la camionista è completamente assorbita da una competizione nazionale che potrebbe dare una svolta alla sua vita. Poi, però, Paola ha un incidente stradale in cui si ritrova faccia a faccia proprio con Lucio Ricci. Con il noto podcaster c'è anche Carlo, autista NCC di indubbia eleganza che Paola prende di mira con le sue battute. Non potendo più fare affidamento sul suo camion, Paola si mette in viaggio con Lucio e Carlo. I tre protagonisti saranno costretti a fare i conti con le loro mancanze e i loro desideri.

Il cast del film di Rai1: attori e personaggi

Michele Rosiello e Chiara Francini nel cast de La voce di Cupido

Chiara Francini interpreta Paola;

Giorgio Marchesi interpreta Lucio Ricci;

Michele Rosiello interpreta Carlo;

Alessio Praticò interpreta Tony;

Roberto Scorza interpreta Ugo;

Mattia Procopio interpreta Mimmo.