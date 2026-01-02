Purché finisca bene – Seduci e scappa in onda stasera su Rai1, trama e cast della fiction con Francesco Arca

Stasera alle ore 21:30 su Rai1 in onda il film Seduci e scappa del ciclo Purché finisca bene. Nel cast Mariana Lancellotti, Francesco Arca, Andrea Montovoli e Nino Frassica. Le anticipazioni e la trama.

Stasera alle ore 21:30 su Rai1, in onda il film Seduci e scappa. Fa parte del ciclo Purché finisca bene, una serie di film caratterizzati dal lieto fine, ideali per questo periodo di festa. Nel cast Mariana Lancellotti, Francesco Arca, Andrea Montovoli e Nino Frassica. La trama racconta la fuga di una donna dall'ex compagno truffatore. In un paesino della Calabria troverà l'amore. Le anticipazioni e la trama del film di Rai1.

La trama di Seduci e scappa con Francesco Arca e Nino Frassica

La trama di Seduci e scappa, film del ciclo Purché finisca bene. Alice interpreta una donna tormentata dal suo passato. Insieme alla figlia Diana si rifugia a Fiumefreddo Bruzio, un paesino in provincia di Cosenza. In Calabria spera di trovare un po' di pace dalla persecuzione di Max, il padre della bambina, che insiste per avere l'affidamento della figlia. Alice non vuole saperne perché sa che Max è un truffatore. La scelta del paesino calabrese come luogo in cui costruire una vita nuova non è casuale. Lì, infatti, può contare sulla presenza di zio Calogero. Lo zio è un uomo per certi versi burbero e che sembra non amare i bambini. La figlia dell'uomo, Mati, lo convince ad accogliere Alice e Diana in casa sua. Alice è molto legata alla cugina e decide di avere finalmente una sorta di risarcimento, alleandosi con lei nella missione di truffare gli uomini disonesti. Tra le spiagge dorate del luogo si imbatte in Leonardo, un uomo ricco che inizialmente sembra essere proprio il soggetto perfetto per la sua vendetta. Leonardo, però, ignora il finto corteggiamento di Alice e al contrario si dimostra premuroso con la piccola Diana. Potrebbe essere l'uomo giusto per Alice, ma tutto precipita quando Max scopre dove si trova la donna.

Il cast della serie del ciclo Purché finisca bene: attori e personaggi

Anticipazioni e cast del film Seduci e scappa

Mariana Lancellotti interpreta Alice

Francesco Arca interpreta Leonardo

Andrea Montovoli interpreta Max

Nino Frassica interpreta Zio Calogero

Elena Sophia Senise interpreta Diana

Chiara Tron interpreta Mati.