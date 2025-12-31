Ascolti tv 30 dicembre: chi ha vinto tra La voce di Cupido e Io sono Farah, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto televisivo di martedì 30 dicembre ha offerto ai telespettatori film, serie tv e programmi di approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il film tv per la serie Purché finisca bene – La voce di Cupido con Chiara Francini. Su Canale 5, invece, nuovo appuntamento con la soap turca Io sono Farah. In access prime time la consueta sfida tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti.

La sfida tra La voce di Cupido e Io Sono Farah

In prima serata, martedì 30 dicembre, si è consumata la sfida tra il film tv La voce di Cupido che rientra nella saga Rai, Purché finisca bene, con protagonisti Chiara Francini, Michele Rosiello e Giorgio Marchesi. Il film ha totalizzato 2.671.000 spettatori pari al 16.8% di share. Mentre su Canale 5 un nuovo appuntamento con la fiction Io sono Farah, che pare aver appassionato il pubblico Mediaset, 1.823.000 spettatori con uno share del 13.2%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 La casa dei fantasmi è stata vista da 709.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Italia1 Mamma, ho perso l’aereo è stata la scelta di 2.256.000 spettatori con il 13% di share. Su Rai3 Un anno difficile registra 391.000 spettatori con il 2.2% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 1.064.000 spettatori e il 7.8% di share. Su La7 Deep Water segna 697.000 spettatori e il 3.9% di share. Su Tv8 Un principe sotto l’albero ha ottenuto 408.000 spettatori con il 2.3% di share. Sul Nove Maurizio Battista – Risate Sotto l’Albero raduna 482.000 spettatori con il 2.9%.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della Fortuna

Continua la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il game show di Rai1 prosegue lungo la scia degli ascolti standard e si attesta infatti sui 4.831.000 spettatori con il 24% di share, mentre Mediaset gongola per i risultati portati a casa da Gerry Scotti che non cede di un millimetro e, al momento, si attesta come show più visto del palinsesto tv con i suoi 5.436.000 spettatori pari al 27.1% di share.