La vita di Gigi D’Alessio in un film: chi è l’attore di Mare Fuori che lo interpreterà nell’età degli esordi

Gigi D’Alessio conferma l’uscita al cinema di un film sulla sua vita. Il titolo provvisorio del biopic è “Solo se canti tu” e la regia è di Luca Miniero, storico regista di Benvenuti al Sud. A interpretare il giovane D’Alessio alle prese con gli esordi nel mondo della musica e i pianobar ai matrimoni con Mario Merola sarà Matteo Paolillo, l’amatissimo Edoardo Conte di Mare Fuori e interprete e autore della sigla dal titolo “‘O mar for”.

Di cosa parlerà il film sulla vita di Gigi D'Alessio

"Siamo una bella squadra. Il film si fermerà quando inizia la mia carriera solista, racconterà i miei esordi, come ho scoperto la musica, l’ambiente in cui ho messo i primi passi", ha spiegato a Il Mattino. Uscirà nella sale cinematografiche a novembre, "quando esce il nuovo disco", e si aggiunge a una serie di iniziative e successi che nell'ultimo anno gli stanno restituendo più di una vetrina a livello nazionale, non solo locale. I concerti al Maradona, quelli in piazza del Plebiscito e persino quelli ripresi da Mediaset per serate evento su Canale 5. Un anno pieno di musica e incontri con i fan, a stretto contatto con l'origine del suo successo: la gente.

Paolillo come D'Alessio, Massimiliano Caiazzo come Pino Daniele

Massimiliano Caiazzo come Pino Daniele sul set del film Je so pazzo

Matteo Paolillo non è il solo attore di Mare Fuori che sarà al servizio della musica in un biopic. Anche l'amico e collega Massimiliano Caiazzo, che nella serie è stato Carmine Di Salvo, l'eroe del carcere che ebbe il coraggio di ribellarsi al ‘sistema' e a salvarsi, sottraendosi a una vita votata alla criminalità, avrà un ruolo di rilievo. Darà il volto a Pino Daniele nel film Je so pazzo, come Fanpage.it aveva anticipato lo scorso gennaio. "Daró tutto me stesso. A testa bassa, con immenso amore", ha commentato durante le riprese del film, lo scorso aprile, condividendo anche la prima immagine dal set. Diretto da Nicola Prosatore, la data di uscita al cinema deve ancora essere ufficializzata.