La scaletta del concerto Pino è su Rai 1: ospiti, cantanti e canzoni in Piazza del Plebiscito
Va in onda questa sera, sabato 20 settembre 2025, in prima serata su Rai1, il concerto dedicato a Pino Daniele. Pino è – Il viaggio del Musicante ha riempito Piazza del Plebiscito a Napoli lo scorso giovedì 18 settembre: il concerto è stato organizzato in memoria del famosissimo cantautore napoletano, a 70 anni dalla nascita e 10 dalla scomparsa. Carlo Conti e Fiorella Mannoia sono i conduttori dell'evento trasmesso stasera su Italia 1: ospiti sul palco tutti gli artisti della musica italiana, i più amati e ascoltati del momento come Giorgia, Elodie, Emma, e tanti giovani talenti, che canteranno le canzoni più famose di Pino Daniele.
La scaletta del concerto Pino è
Sul palco di Pino è, concerto evento dedicato a Pino Daniele andato in scena lo scorso giovedì 18 settembre in Piazza del Plebiscito, e in onda stasera su Rai 1, tantissimi artisti della scena musicale italiana. Da Elisa, Giorgia e Mahmood a Emma, Giuliano Sangiorgi e Clementino. Di seguito la scaletta con tutti i duetti. L'elenco non in ordine di apparizione:
- Fiorella Mannoia, Emma e Giuliano Sangiorni – Yes I know my way
- Elisa e Giorgia – Vento di passione
- Ron e Fiorella Mannoia – Resta con me
- Rocco Hunt, Clementino, Tony Esposito e Tullio De Piscopo – O' Scarrafone
- Stash e Fiorella Mannoia – Quanno chiove
- Elisa – Quando
- Mahmood – Terra mia
- Giorgia – Se mi vuoi
- Emma – Stare bene a metà
- Giuliano Sangiorgi – Je so' pazzo/Mal di te
- The Kolors – A me me piace o' blues
- Enzo Avitabile – Tutta nata storia
- Francesco De Gregori – Putesse essere allero
- Diodato – Anna verrà
- Raf – Amore senza fine
- Salmo – Che Dio ti benedica
- Noemi – Dubbi non ho
- Serena Brancale – Alleria, Sicily, Chi tene o mare
- Elodie – Qualcosa arriverà
- Irama – Sara non piangere
- Geolier – Napul è
- Alex Britti – Io per lei
Il cast: gli artisti che omaggeranno Pino Daniele
Carlo Conti e Fiorella Mannoia sono i conduttori del concerto Pino è, organizzato per omaggiare Pino Daniele in occasione dei 70 anni dalla nascita e 10 dalla morte. In occasione dell'evento, tantissimi artisti e volti noti dello spettacolo italiano sono stati chiamati a ricordare il grande cantautore. Oltre ai cantanti sopra citati, parteciperanno al concerto anche Enzo Avitabile, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano, l'attore Alessandro Siani.