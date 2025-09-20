La scaletta del concerto Pino è su Rai 1: ospiti, cantanti e canzoni in Piazza del Plebiscito

In onda su Rai 1 questa sera è in programma Pino è, il concerto evento andato in scena giovedì 18 settembre in Piazza del Plebiscito, condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. In prima serata lo show con tanti artisti noti del panorama musicale italiano: da Elodie a Geolier e Giorgia, ecco il cast completo e la scaletta.

Va in onda questa sera, sabato 20 settembre 2025, in prima serata su Rai1, il concerto dedicato a Pino Daniele. Pino è – Il viaggio del Musicante ha riempito Piazza del Plebiscito a Napoli lo scorso giovedì 18 settembre: il concerto è stato organizzato in memoria del famosissimo cantautore napoletano, a 70 anni dalla nascita e 10 dalla scomparsa. Carlo Conti e Fiorella Mannoia sono i conduttori dell'evento trasmesso stasera su Italia 1: ospiti sul palco tutti gli artisti della musica italiana, i più amati e ascoltati del momento come Giorgia, Elodie, Emma, e tanti giovani talenti, che canteranno le canzoni più famose di Pino Daniele.

La scaletta del concerto Pino è

Sul palco di Pino è, concerto evento dedicato a Pino Daniele andato in scena lo scorso giovedì 18 settembre in Piazza del Plebiscito, e in onda stasera su Rai 1, tantissimi artisti della scena musicale italiana. Da Elisa, Giorgia e Mahmood a Emma, Giuliano Sangiorgi e Clementino. Di seguito la scaletta con tutti i duetti. L'elenco non in ordine di apparizione:

Fiorella Mannoia, Emma e Giuliano Sangiorni – Yes I know my way

Elisa e Giorgia – Vento di passione

Ron e Fiorella Mannoia – Resta con me

Rocco Hunt, Clementino, Tony Esposito e Tullio De Piscopo – O' Scarrafone

Stash e Fiorella Mannoia – Quanno chiove

Elisa – Quando

Mahmood – Terra mia

Giorgia – Se mi vuoi

Emma – Stare bene a metà

Giuliano Sangiorgi – Je so' pazzo/Mal di te

The Kolors – A me me piace o' blues

Enzo Avitabile – Tutta nata storia

Francesco De Gregori – Putesse essere allero

Diodato – Anna verrà

Raf – Amore senza fine

Salmo – Che Dio ti benedica

Noemi – Dubbi non ho

Serena Brancale – Alleria, Sicily, Chi tene o mare

Elodie – Qualcosa arriverà

Irama – Sara non piangere

Geolier – Napul è

Alex Britti – Io per lei

Il cast: gli artisti che omaggeranno Pino Daniele

Carlo Conti e Fiorella Mannoia sono i conduttori del concerto Pino è, organizzato per omaggiare Pino Daniele in occasione dei 70 anni dalla nascita e 10 dalla morte. In occasione dell'evento, tantissimi artisti e volti noti dello spettacolo italiano sono stati chiamati a ricordare il grande cantautore. Oltre ai cantanti sopra citati, parteciperanno al concerto anche Enzo Avitabile, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano, l'attore Alessandro Siani.