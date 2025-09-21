Ascolti TV 20 settembre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi: Pino è sfida Ciao Darwin

Gli ascolti di sabato 20 settembre. In access prime time la Ruota della Fortuna con Gerry Scotti batte ancora Stefano De Martino e Affari Tuoi, raggiungendo 3.858.000 spettatori con il 24.9% di share. In prima serata invece la sfida tra Pino è su Rai1, dedicato a Pino Daniele, e Ciao Darwin su Canale 5. Il primo è stato il più visto con 2.299.000 spettatori (18.6%). Tutti i dati Auditel.

Nella serata di sabato 20 settembre, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori eventi musicali, serie tv, film e programmi di approfondimento. Su Rai1 spazio alla musica con Pino è- Il Viaggio del musicante, un concerto dedicato a Pino Daniele. Su Canale 5 invece la replica di una puntata dell'ultima edizione di Ciao Darwin Giovanni 8.7, condotto da Paolo Bonolis. Nell'access prime time Affari tuoi ha sfidato ancora una volta La ruota della fortuna. Chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino? Gli ascolti tv di ieri serata, tutti i dati Auditel registrati sabato 20 settembre.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna: la sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Sabato 20 settembre, in access prime time (dalle ore 20.30), in onda la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. La protagonista del gioco condotto da Stefano De Martino su Rai1 è stata Rossella Gomes dalla Campania, che però non è stata fortunata ed è tornata a casa a mani vuote, nonostante il conduttore abbia ammesso di aver vinto una "battaglia personale". Su Canale 5 invece il quiz show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui con nuove avvincenti sfide e parole da indovinare. Il programma è stato visto da 3.858.000 spettatori con il 24.9% di share, battendo ancora una volta Affari Tuoi, che ha totalizzato 3.610.000 spettatori (23.3%).

La sfida degli ascolti TV tra Pino è e Ciao Darwin. Nella prima serata di sabato 20 settembre, Rai1 ha lasciato spazio alla musica con Pino è- Il viaggio del Musicante, un evento musicale condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia per ricordare Pino Daniele a 70 anni della sua nascita e a 10 dalla sua scomparsa. La serata è stata seguita da 2.299.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 invece spazio a Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, una puntata replica dell'ultima edizione del noto programma, che ha conquistato 1.249.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 spazio al film Un Omicidio per Due, che è stato scelto da 964.000 spettatori pari al 7% di share. Su Italia1 Shazam! Furia degli dei ha conquistato 694.000 spettatori (5.5% share), mentre su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raggiunto 500.000 spettatori e il 4%. Su Rete4 Nemico pubblico ha totalizzato 479.000 spettatori (4% share)