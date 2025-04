video suggerito

Massimiliano Caiazzo è Pino Daniele in un film: "Daró tutto me stesso. A testa bassa, con immenso amore" Sono partite nei giorni scorsi le riprese di "Je so' pazzo" il film su Pino Daniele con Massimiliano Caiazzo nei panni dell'artista. L'attore ha pubblicato la prima foto sul set, parlando per la prima volta di un ruolo così importante.

A cura di Andrea Parrella

Sono iniziate in questi giorni a Napoli le riprese di "Je so pazzo", il film sulla vita di Pino Daniele. Come è noto, spetterà a Massimiliano Caiazzo l'arduo compito di interpretare Pino Daniele nel film. Lo avevamo anticipato mesi fa su Fanpage, parlando della lavorazione sul film e dell'ingaggio di Caiazzo, la cui carriera è esplosa grazie al ruolo di Carmine in Mare Fuori, personaggio che ha terminato il suo arco narrativo all'interno della serie con la fine della quarta stagione.

Le prime parole di Massimiliano Caiazzo sul ruolo di Pino Daniele

Fino ad Massimiliano Caiazzo non si era ancora espresso sul ruolo complesso, ma certamente entusiasmante, che lo attende. Nelle scorse ore l'attore ne ha parlato per la prima volta e lo ha fatto in forma ellittica, limitandosi a pubblicare sui social la prima foto nei panni di Pino Daniele accompagnata da una didascalia: "Daró tutto me stesso. A testa bassa, con immenso amore".

Le prime foto di Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele

Nelle scorse ore sui social network sono comparse le prime foto legate alle riprese del film, tra queste anche una foto di Massimiliano Caiazzo con giacca di pelle marrone, capelli ricci lunghi e viso che mostra i chili che ha dovuto prendere per arrivare ad avere la corporatura di Pino Daniele, circa 20 chili stando a quanto è emerso.

Quando esce il film sulla vita di Pino Daniele

"Je so pazzo", che trae il nome dall'omonima canzone, è un film liberamente ispirato dal libro "Pino Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce" di Alessandro Daniele, figlio del cantautore. Il film è prodotto da Rai Cinema, mentre la regia è firmata da Nicola Prosatore, che ha già diretto Massimiliano Caiazzo nel film "Piano Piano". Il film su Pino Daniele dovrebbe uscire al cinema entro la fine del 2025.