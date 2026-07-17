La spada laser di Luke Skywalker di Star Wars venduta all’asta per 3,75 milioni di dollari

È stata venduta all’asta la spada laser utilizzata da Luke Skywalker in Star Wars: Episodio IV. Il cimelio è ha superato il record di vendita con 3,75 milioni di dollari.

La spada originale di Luke Skywalker, il protagonista di Star Wars interpretato da Mark Hamill, è stata venduta per 3,75 milioni di dollari. Si tratta di un vero e proprio record mondiale legato alla saga ideata da George Lucas.

La vendita all'asta ha superato le stime

Il cimelio cinematografico era stato messo all'asta a Dallas, in Texas, durante la Hollywood & Entertainment Signature Auction, ovvero uno degli eventi più importanti al mondo per i collezionisti di oggetti legati al mondo del cinema. È chiaro come la spada laser abbia attirato l'attenzione di moltissimi possibili acquirenti, fan sfegatati della saga di Star Wars e, infatti, sono giunte offerte da ogni parte del mondo.

Si stimava che la vendita potesse arrivare a uno, massimo due milioni di dollari, il prezzo a cui è stata venduta, quindi, supera di grand lunga le aspettative della casa d'asta. Joe Maddalena, vicepresidente esecutivo di Heritage Auctions, avvalorando l'unicità della vendita ha dichiarato: "I collezionisti non stavano semplicemente acquistando un oggetto di scena, ma un autentico frammento della mitologia moderna". La spada faceva parte della collezione di Stuart Freeborn, truccatore britannico che contribuì alla creazione di Yoda e di numerosi effetti speciali della saga.

La scena in cui è stata usata la spada laser di Luke Skywalker

Il motivo per cui, probabilmente, questo oggetto ha più valore di altri legati al mondo ideato da Lucas, sta nel fatto che la spada era quella che Luke Skywalker aveva utilizzato nell'incontro finale con Darth Vader. Si tratta di uno dei duelli più noti della storia del cinema, che ci conclude con una scena altrettanto epica, quando il Signore dei Sith taglia la mano del giovane Jedi confessandogli una verità finora mai resa nota, ovvero di essere suo padre.

La vendita che sfiora i 4 milioni di dollari supera un precedente che afferisce sempre al mondo di Guerre Stellari. Il modello originale dell'X-wing, utilizzando nel primo film della saga, era infatti stato venduto nell'ottobre 2023 per 3,135 milioni di dollari. Diversa è la stima per i manifesti e, infatti, il dipinto originale del manifesto di Star Wars: Episodio IV firmato da Tom Jung, che rientra a pieno titolo nel mercato dell'arte, ha raggiunto 3,875 milioni di dollari.