La Sirenetta conquista il box office: più di 4 milioni di euro in meno di una settimana

Come era ampiamente prevedibile, La Sirenetta ha conquistato la vetta del box office in meno di una settimana. In Italia, l'esordio è di lusso: superati i quattro milioni di euro di incassi in quattro giorni per circa 578mila presenze. Il film Disney con Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy e Simone Ashley, diretto da Rob Marshall, divide la critica ma unisce gli spettatori.

La Sirenetta al primo posto, Rapito di Bellocchio al quarto

La Sirenetta fa il suo esordio al primo posto con € 4.272.236 e 577.649 presenze, lasciandosi alle spalle Fast X, che sul totale ha già incassato 9.534.675 grazie anche al parziale della settimana: 3.135.208 euro. Basta così per le produzioni fortunate che superano il milione perché al terzo posto scendiamo già a 607.414 euro incassati da Guardiani della Galassia vol. 3 (totale 10.362.093 in sala dal 3 maggio). Rapito di Marco Bellocchio entra in quarta posizione: 458.835 euro per 70.166 presenze. In quinta posizione c'è Roger Waters This is not a drill – Live from Prague che incassa 272.464 euro per 15.862 presenze.

Renfield al sesto posto, Nanni Moretti resiste

Esordio al sesto posto per la pellicola horror comedy di Nicolas Cage, Renfield, sul servitore di Dracula: 125.975 euro per 15.275 presenze. Al settimo posto c'è ancora Super Mario Bros – Il film, il cartone della Illumination che è uscito nelle sale in tutta Italia il 5 aprile, che ha incassato nel weekend 101.123 euro per 15.275 presenze e un incasso complessivo di 20.245.909 euro. All'ottavo posto resiste Nanni Moretti e Il sol dell'avvenire: 96.516 euro per un complessivo di 3.788.197 euro. Al nono posto c'è la Makoto Shinkai Night (Il giardino delle parole + Your Name): 87.484 euro per 9.056 presenze. La decima posizione è per Daliland che incassa 64.103 euro per 9.625 presenze.