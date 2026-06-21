La prima foto di Claudio Bisio a Castellabate per Bentornati al Sud: “Ritrovare questo luogo dopo 17 anni”

La prima foto di Bisio in Cilento per le riprese di Bentornati al Sud, a 17 anni dal film campione di incassi del 2010.

L'operazione amarcord cinematografica di questo 2026 è servita con Bentornati al Sud, sequel della fortunatissima saga con Alessandro Siani e Claudio Bisio, che torna dopo 17 anni nel piccolo comune di Castellabate, meta cilentana diventata celebre a livello nazionale grazie al film diretto da Luca Miniero del 2010.

Al via le riprese di Bentornati al Sud

Le riprese d Bentornati al Sud sono partite proprio in questi giorni di inizio estate, un ritorno che metterà nuovamente al centro le vicenda di Alberto Colombo (Claudio Bisio) e Mattia Volpe (Alessandro Siani), che si ritrovano in Campania dopo la trasferta temporanea a Milano per Benvenuti al Nord, film che era arrivato dopo il boom del primo film di quella che diventerà ufficialmente una trilogia con l'uscita al cinema di Bentornati al Sud, prevista per le prossime vacanze natalizie.

La prima foto di Bisio a Castellabate

A pubblicare nelle scorse ore la prima foto dopo il suo arrivo a Castellabate è stato proprio Claudio Bisio, che ha raggiunto Siani sui luoghi del set. "Ritornare a Castellabate dopo 17 anni", ha scritto Claudio Bisio sui social per celebrare questo ritorno. Una foto pubblicata su Instagram che è stata salutata con grande favore dai fan dell'attore.

Giovanni Esposito nel cast di Bentornati al Sud

A sedici anni dall’uscita in sala del fenomeno cinematografico che ha sbancato al box office, Siani e Bisio tornano quindi a lavorare con Luca Miniero, che li aveva diretti nei primi due film. Il soggetto di Bentornati al Sud è di Alessandro Siani, mentre i tre hanno firmato insieme la sceneggiatura. Accanto ai due protagonisti torneranno anche alcuni volti storici dei due film precedenti: AngelaFinocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone, Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini. Nel cast, apprende Fanpage, c'è anche Giovanni Esposito, reduce dalla grande notorietà degli ultimi anni come componente fisso della compagnia di giro di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.

Il successo di Benvenuti al Sud nel 2010

Benvenuti al Sud è stato un caso cinematografico eclatante dei primi anni Duemila. La pellicola è il remake italiano del film francese del 2008 Giù al Nord di Dany Boon. Se la versione italiana nella prima parte ripercorre quasi interamente la trama e i dialoghi del film originale, nella seconda si adatta molto di più alle specificità e alla caratteristica dei luoghi in cui è ambientato il film. Benvenuti al Sud ottenne grande successo al botteghino, con incassi per circa 30 milioni di euro e un sequel assicurato con Benvenuti al Nord.