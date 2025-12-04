La Grazia di Paolo Sorrentino al cinema di mattina dal 25 dicembre al 1 gennaio: le sale aprono a colazione e film

Paolo Sorrentino ha deciso che La Grazia arrivi nelle sale solo di mattina, in anteprima, durante le feste di Natale e Capodanno 2025/2026. Il film sarà nelle sale dal 25 dicembre al 1 gennaio nelle matinée volute prima dell’uscita ufficiale del 15 gennaio. Le proiezioni a colazione sono una nuova proposta dei cinema per aprire a orari diversi e agevolare una certa tipologia di pubblico.

"Paolo Sorrentino ha realizzato dei capolavori nella sua carriera, questo è uno dei migliori", scrive così Deadline de La Grazia, il nuovo lungometraggio dello stimato regista napoletano in arrivo al cinema dal 15 gennaio. Ma se Parthenope era approdata nelle sale in anticipo con delle proiezioni notturne, a partire da mezzanotte, questa volta sono state scelte proiezioni solo mattutine, durante le feste di Natale e Capodanno 2025/2026.

La scelta delle proiezioni di mattina sembra speculare al tentativo di molti esercenti di aprire a fasce orarie differenti e, di conseguenza, a target di pubblico più difficilmente raggiungibili la sera. Parliamo sicuramente di un pubblico più agée e di varie categorie di lavoratori, che non sempre hanno la possibilità di avere serali nei weekend liberi o per semplice stanchezza sono costretti a optare per un piano più casalingo.

Sono in corso sperimentazioni sulle esperienze da proporre al pubblico del mattino, a partire dalle rassegne dedicate ai pacchetti colazione + film a prezzi ridotti. Il prezzo calmierato è, tra l'altro, un elemento fondamentale per la valutazione complessiva di alcune proposte alternative ai canonici orari, che vanno dalla prima pomeridiana allo spettacolo intorno le 22.00. Il cinema Anteo di Milano, per esempio, ha già chiuso una formula "Colazione al cinema" a 5,50€. In pratica, ogni mercoledì e domenica alle ore 10.00 è possibile fare colazione (caffè o cappuccino + mini brioche) e a seguire alle ore 10.30 assistere alla proiezione di un film. Lo spazio Alfieri di Firenze invece ha organizzato una rassegna per famiglie di mattina, ogni sabato alle ore 11.00, dal 22 novembre fino al 3 gennaio, con i migliori titoli per avvicinare genitori e figli alle proiezioni, da Miyazaki a La famosa invasione degli orsi in Sicilia Di Lorenzo Mattotti. Parimenti, ogni domenica il Sivori di Genova apre le porte della sala alle 10:00 e propone due film, uno per tutta la famiglia alle ore 10.30 e uno pensato per un pubblico più adulto alle ore 11. Il prezzo del biglietto (intero 8 euro e bambini fino a 12 anni 6.50 euro) include una colazione nella mezz’ora precedente l’inizio della proiezione.