Jim Carrey: “Probabilmente mi ritiro, sento di aver già fatto abbastanza” La star di Hollywood Jim Carrey stava promuovendo l’ultimo suo lavoro, Sonic The Hedgehog 2, quando ha confessato che sta pensando di ritirarsi dalle scene.

A cura di Gaia Martino

Uno degli attori più famosi al mondo, una delle celebrities per eccellenza, Jim Carrey, potrebbe ritirarsi dal cinema. Il divo di Hollywood a gennaio ha compiuto 60 anni e ora crede di ‘Aver fatto abbastanza'. Stava promuovendo il suo prossimo, e dunque forse ultimo, film, Sonic The Hedgehog 2 con Access Hollywood quando la conduttrice Kit Hoover gli ha chiesto se fosse disponibile a lavorare in un progetto futuro. Non immaginava affatto che Jim Carrey, ai suoi microfoni, confessasse il suo pensiero, quello di ritirarsi per sempre dalle scene.

Le parole di Jim Carrey

Mentre promuoveva il nuovo film Sonic The Hedgehog 2 in cui interpreta la parte del Dottor Ivo "Eggman" Robotnik, Jim Carrey si è lasciato andare ad una confessione che ha spiazzato tutti, compresa la conduttrice Kit Hoover che infatti gli ha chiesto subito se fosse serio o se stesse scherzando. Il celebre attore di fama mondiale noto anche come ‘faccia di gomma' per la sua esilarante mimica facciale sostiene che forse è arrivato il suo momento, quello di farsi da parte per dedicarsi alla sua vita spirituale e alla pittura. Non ne è ancora del tutto sicuro, queste sono state le sue parole:

Beh, mi ritiro, probabilmente. Sono abbastanza serio. Dipende, se mi arrivasse un copione dagli angeli, scritto in oro, e mi dicessero che quel lavoro sarà davvero importante per le persone allora potrei continuare lungo la mia strada. Ma ora mi sto prendendo una pausa. Mi piace molto la mia vita tranquilla, amo molto dipingere sulla tela, amo la mia vita spirituale. Questa cosa forse non la sentirete mai dire da un'altra celebrità ma mi sento come se….Ho già abbastanza, ho fatto abbastanza, sono abbastanza.

La lunga carriera di Jim Carrey

Il 60enne Jim Carrey sin da bambino aveva dimostrato il suo enorme talento come comico e attore e dopo essersi trasferito, all'età di 17 anni, a Los Angeles fu subito notato ed iniziò la sua carriera. L'occasione d'oro è arrivata nel '94 quando Tom Shadyac lo scelse come protagonista di Ace Ventura – L'acchiappanimali. Grazie agli incassi milionari, Jim Carrey è diventato così una vera e propria star della commedia. Tra i suoi film più famosi ricordiamo The Mask Da zero a mito, The Truman Show per cui ha vinto il Golden Globe, Il Grinch, Se mi lasci ti cancello, Yes Man, e tanti, tanti altri.