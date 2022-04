Perché Jim Carrey ha deciso di ritirarsi: “Voglio essere spaventosamente normale” Jim Carrey ha espresso l’intenzione di ritirarsi. In un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a desiderare un cambio di rotta.

Nei giorni scorsi, Jim Carrey ha spiazzato tutti annunciando di avere maturato l'intenzione di ritirarsi: "Mi ritiro, sono serio. Poi se arrivasse un copione scritto in oro dagli angeli, un progetto davvero importante per le persone, potrei anche continuare. Ma ora voglio prendermi una pausa". L'attore ha approfondito ulteriormente la questione, in un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight. Ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a desiderare che i riflettori hollywoodiani si spengano per lui. Prima, però, ha ironizzato su quanto accaduto tra Will Smith e Chris Rock: "Devo andarmene prima che io prenda a schiaffi qualcuno".

Perché Jim Carrey ha deciso di ritirarsi

Jim Carrey ha spiegato di volersi ritirare per potersi finalmente dedicare alle numerose questioni che sono importanti per lui, ma che si è visto costretto ad accantonare, per via della sua carriera di attore. Oggi immagina di trascorrere le sue giornate dedicandosi alle sue passioni:

"Sinceramente credo che ci siano tante cose importanti che ho ignorato, perché sono stato impegnato così a lungo. Ad esempio, ci sono 25 anni di Mystery Science Theater che devo recuperare. E poi c'è la pittura. Io dipingo. Mi sono interessato agli NFT e presto farò un annuncio a riguardo su Twitter. Per me tutto ciò è divertente".

Jim Carrey e il desiderio di normalità

Erano gli anni 80 quando Jim Carrey ha iniziato a ottenere i primi ruoli come attore. Oggi ha sessant'anni e le sue priorità sono cambiate. Jim Carrey ha dichiarato che ciò a cui mira è la normalità. L'attore si è detto pronto a fare tutto il possibile per non essere eccezionale: "Oltre a questo, mi batterò per non essere eccezionale. Voglio essere spaventosamente normale. Voglio che non succeda niente. Proprio un bel niente". Intanto i fan dell'attore potranno rivederlo nelle sale italiane dal 7 aprile quando uscirà Sonic – Il film 2, nel quale Jim Carrey interpreta Dr. Ivo Robotnik.