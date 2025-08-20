“James Bond non può essere uomo”, da Helen Mirren a Halle Berry le star contrarie al cambiamento

Sulla possibilità che James Bond possa essere interpretato da una donna, non sono poche le star che hanno espresso le loro perplessità, tra cui proprio delle donne. Da Helen Mirren a Halle Berry, però, spiegano anche il perché questa novità possa non essere vincente per la saga.

Quando si parla di cult, specialmente film, che hanno segnato l'immaginario contemporaneo, risulta difficile ipotizzare che possano esserci dei cambiamenti tali da rivoluzionare quella che finora è stato l'impianto narrativo, e non solo, di una determinata saga. Se poi si parla di James Bond, allora, le contrarietà non mancano. Sul nuovo film dedicato alla spia inglese più amata del cinema, tante sono le notizie che circolano ormai da mesi, specialmente una che riguarda la possibilità che a fare da protagonista sia una donna. A commentare la faccenda, seppur in momenti diversi, sono state alcune star di Hollywood che hanno sottolineato come questo cambio di passo sia, in realtà, deleterio per la credibilità dell'intera saga.

Helen Mirren e Halle Berry su James Bond donna

A pensare che possa essere un errore quello di affidare il ruolo principale a una donna è stata Helen Mirren. L'attrice, tra le più amate della sua generazione, in un'intervista al Saga Magazine, ha espresso il suo disappunto in merito alla questione e ha spiegato anche il perché. "L’agente 007 non può essere interpretato da una donna" ha dichiarato, per poi aggiungere un dettaglio: "Non puoi avere una donna. Non funziona. James Bond deve essere James Bond, altrimenti diventa qualcos'altro". Una considerazione che, a primo impatto, potrebbe stridere con quella istanza femminista che in più occasioni l'attrice inglese ha rivendicato e di cui si è fatta portavoce, ma che in realtà nasconde più una questione di efficacia rappresentativa che altro.

Lo si evince anche dal commento che sulla questione ha espresso Halle Berry, attrice che di 007 se ne intende, poiché nel 2002 fu chiamata a recitare accanto all'ex agente segreto, Pierce Brosnan, nel film La morte può attendere. L'attrice, a maggio scorso, al Festival di Cannes disse: "Nel 2025 è bello dire ‘Oh, dovrebbe essere una donna'. Ma non so se sia davvero la cosa giusta da fare".

Chi sarà ad interpretare James Bond?

E, in effetti, le difficoltà nel trovare un nuovo interprete non sembrano mancare. Il nuovo Bond deve avere determinate caratteristiche, secondo la famiglia Broccoli che da anni segue la saga, ormai affidata in gran parte ad Amazon. Si starebbe cercando, innanzitutto, un interprete giovane, affinché la saga possa proseguire per un certo periodo di tempo. Tra i più votati c'è Henry Cavill, ma a quanto pare la scelta definitiva, sebbene il regista sia stato già individuato, sembra essere ancora lontana.